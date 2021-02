Starke Schneefälle haben am Donnerstag erneut dazu geführt, dass der Verkehr in und um Rostock langsamer als gewohnt lief. An einigen Stellen kam er sogar komplett zum Erliegen: Auf der A 19 auf Höhe der Abfahrt Rostock-Nord fuhren sich mehrere Lastwagen fest. Mehrere Kilometer Stau waren die Folge. Zu einem Unfall kam es außerdem auf der A 20.