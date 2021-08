Markgrafenheide

Das Ortsteilzentrum von Markgrafenheide nimmt weiter Formen an. Am Donnerstag hat das Rostocker Tiefbauamt gemeinsam mit dem Ortsbeirat und dem Immobilienunternehmer Mathias Herrmann den von ihm realisierten Gehweg eingeweiht. Damit hat Hermann seine vertraglichen Pflichten gegenüber der Stadt im Rahmen der Entwicklung von mehreren Wohn- und Gewerbeeinheiten erfüllt. Unklar bleibt jedoch weiterhin, wie die Stadt Markgrafenheide vor Starkregenereignissen schützen möchte.

„Ich habe knapp 450 000 Euro in den öffentlichen Raum von Markgrafenheide investiert“, sagt Investor Mathias Herrmann. 14 Parkplätze, die Sanierung eines Straßenzugs und ein neuer Gehweg, der die Warnemünder mit der Albin-Köbis-Straße verbindet, sind so entstanden. Die Stadt hatte Hermann vertraglich verpflichtet, diese Dinge umzusetzen, wenn er seine Wohn- und Gewerbeeinheiten im Zentrum verwirklichen möchte.

Keine Sanierung ohne Entwässerungskonzept

„Jahrelang mussten die Menschen hier auf der Straße gehen. Ich freue mich, dass wir endlich einen Weg haben, den die Menschen benutzen können. Dadurch ist Markgrafenheide noch ein Stück sicherer geworden“, sagt Henry Klützke (Die Linke). In diesem Zuge wurde die Löschwasserleitung ertüchtigt, für Regenwasser ein Sandfang installiert. Eine vernünftige Lösung für den Abfluss von Regenwasser auf der Straße gibt es jedoch nicht.

„Daher können wir die Straße aktuell auch noch nicht sanieren“, sagt Ines Rubin vom Tiefbauamt. Ein Großteil der Albin-Köbis-Straße ist von Schlaglöchern durchsetzt. Der Ortsbeirat bemüht sich bereits seit Jahren um eine Sanierung. Was jedoch fehlt ist ein konkretes Entwässerungskonzept. Erst wenn dieses stehe, könne man die Straße sanieren.

Entwässerung auf der Agenda

„Der geringe Grundwasserflurabstand und die geringe Höhenlage von Markgrafenheide lassen seit jeher kaum Spielraum für den Einbau von Niederschlagswasserkanälen“, sagt Rostocks Bausentor Holger Matthäus. Hohe Düne und Markgrafenheide seien die exponiertesten Ortsteile Rostocks, see- und landseitig von Wasser umgeben. Darum wurde seinerzeit auch entschieden, eine Ringeindeichung mit Flutschutztoren zu bauen. Der Umgang mit Starkregen und hohem Grundwasserstand stehe nun auf der Agenda.

Aktuell setze man noch größtenteils auf eine Versickerung des Niederschlagswassers auf den Grundstücken. Mathias Herrmann hat daher rund um seine Gebäude in der Albin-Köbis- und der Warnemünder Straße sogenannte Rigolen einbauen lassen. „Das sind sieben große Kästen, die das Wasser wie eine Badewanne aufnehmen und gleichmäßig und kontrolliert in alle Richtungen verteilen“, sagt Herrmann.

Weil das Regenwasser im Ortskern nicht vernünftig abgeleitet werden kann, wurden sieben Rigolen im Zentrum installiert. Quelle: Mathias Hermann

Untersuchungsauftrag ist in Arbeit

Doch versiegelte Flächen, wie eben die Albin-Köbis-Straße, stellen ein Problem dar. „Hier reichen die Versickerungsschächte bei Starkregen nicht aus“, sagt Klützke. Doch wie steht es um die aktuellen Planungen für ein Entwässerungskonzept? In der Arbeitsgruppe „Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz“ sei ein Untersuchungsauftrag abgestimmt worden, erklärt Bausenator Matthäus.

Die Niederschlagsentwässerung von Markgrafenheide müsse neu ausgerichtet werden, um zukünftig ausreichend leistungsfähig zu sein. „Die Untersuchungen werden in diesem Jahr durch den Warnow Wasser und Abwasserverband GmbH und Nordwasser beauftragt. Das Amt für Umweltschutz wird sich an den Kosten beteiligen.“ Für Klützke ist bereits klar, dass man um eine Lösung mit Pumpen nicht vorbei kommt, „denn Wasser fließt nun mal nicht aufwärts.“ Wann die Anwohner mit einem Konzept und gar einer Sanierung von Straßenzügen im Zentrum rechnen können, bleibt jedoch vorerst unklar.

Ein Schritt weiter in Hohe Düne

Der Ortsbeirat werde exklusiv über die Ergebnisse informiert, sobald sie vorliegen. Eile sei jedoch geboten, weil in Markgrafenheide zahlreiche neue Wohnungen – neben denen von Investor Hermann baut die Wiro ein neues Wohngebäude in der Albin-Köbis-Straße und auch Hotel-Godewind-Chef Bert Pohling baut aktuell noch in der Warnemünder Straße – entstehen. Markgrafenheide dürfte dadurch in den nächsten Jahren wachsen. Durch die zusätzlich versiegelten Flächen entsteht ein höherer Bedarf für eine intakte Entwässerung.

Für Hohe Düne liegen derweil wohl bereits neue Erkenntnisse vor. Man wolle noch in diesem Jahr den Ortsbeirat zu den Ergebnissen eines Fachbeitrages zur funktionstüchtigen Entwässerung der Grünfläche Platz des Friedens informieren.

Von Moritz Naumann