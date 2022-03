Rostock

Der Kühlschrank brummt, lässt die Gläser im Küchenschrank klirren und uns klingeln die Ohren. Denn wird’s dem Gerät zu heiß, lässt es uns das buchstäblich spüren. Dann wirft das gute Stück Kompressor samt Pumpe an und löst damit Geräusche und Vibrationen aus.

Was im privaten Haushalt nerven kann, wird in Industrie und Großanlagen zum Problem. Davon können etwa jene ein Lied singen, die in der Nähe eines Pumpwerks wohnen. Die Pumpen selbst hört man oft nicht, dafür erzeugen sie sogenannte Druckpulsationen, die das Wasser in den Rohren in Schwingung versetzen. Das wiederum kann man selbst in einiger Entfernung fühlen. „Von Wasserversorgern wissen wir, dass es von Anwohnern immer wieder Beschwerden über Vibrationen gibt“, sagt Andre Laß. Der Rostocker will das Problem lösen.

Dämpfung für laute Leitungen

Zusammen mit seinen Kollegen Kristina Kowalski und Johannes Büker hat Laß das Start-up Hydronauten gegründet. Das Jungunternehmen will lärmenden Leitungen buchstäblich einen Dämpfer verpassen. Die Gründer haben eine Technologie entwickelt, die für Ruhe in Rohren sorgen soll. Ihre smarten Lärmkompensatoren können via Plug-and-Play in bestehende hydraulische Leitungssysteme zwischen Pumpe und Rohr eingebaut werden und wirken ähnlich wie bei Noise-Cancelling-Kopfhörern, erklärt Andre Laß: Störgeräusche werden registriert und mittels Antischall aktiv unterdrückt. „Ein Game-Changer“ ist Johannes Büker überzeugt. Im Gegensatz zu vielen bis dato verfügbaren Produkten, die nur die Symptome mindern, wirke ihre Neuentwicklung der Ursache entgegen. „Wir machen die Welt leiser und effizienter.“

Technologie soll Energie und Kosten sparen

Der Prototyp kann sich hören lassen. Besser gesagt: Durch ihn hört man fast nichts mehr. In der Schallkabine des Lehrstuhls für Strömungsmaschinen der Uni Rostock läuft eine Pumpe auf Hochtouren. Dank Hydronauten-Technik geht das geräusch- und vibrationsarm vonstatten und auch in den angeschlossenen Rohren ist Ruhe. Das schone Nerven und Leitungssysteme und lohne sich darüber hinaus für Umwelt und Geldbeutel, erklärt Kristina Kowalski: „Die in der Industrie eingesetzten Pumpen verbrauchen 30 Prozent der in Europa erzeugten Energie.“ Durch die Hydronauten-Technik könnte die Lebensdauer von Leitungssysteme erhöht und zugleich Ressourcen und Kosten gespart werden.

Das Rostocker Start-up hat sich erst vor einem Monat gegründet. Interessenten gibt es schon. „Gespräche mit verschiedenen Zweckverbänden laufen“, sagt Andre Laß. Zu Beginn wollen sich die Hydronauten auf Industrieanlagen fokussieren. Ziel aber sei ein marktreifes Produkt, das auch Privatleute nutzen können, betont Johannes Büker.

Mit dem Ohr am Rohr: Paul Werner ist Doktorand, er wird demnächst das Hydronauten-Team verstärken und dazu beitragen, dass Pumpen- und Leitungssysteme kein Störfaktor mehr sind. Quelle: Ove Arscholl

Lärmdämpfer fürs Aquarium

Zwei Schritte vom Laborprüfstand entfernt wird bereits an der Zukunft getüftelt: Lärmkompensatoren im Miniformat. Im Gegensatz zum großen Bruder in der Schallkabine, der in der Industrie zum Einsatz kommen soll, ist die kleine Variante für Rohre mit kleinem Durchmesser gedacht und auch für den Privatgebrauch da. Mit ihnen könnten künftig beispielsweise Aquaristen ihren Fischen Lärm und Stress ersparen. Apropos Unterwasserwelten: Auch das Stralsunder Ozeaneum oder Rostocks Zoo kämen als potenzielle Abnehmer infrage, sagt Büker.

Noch sind die Hydronauten an der Rostocker Uni angesiedelt und finanzieren sich über ein 150 000 Euro schweres Exist-Gründerstipendium des Bundeswirtschaftsministeriums. Demnächst läuft die Förderung aus, dann will das Start-up mit eigener Produktionsstätte loslegen. Dafür heuern die drei Gründer personelle Verstärkung an: Drei neue Kollegen – Wissenschaftler wie Vertriebsexperten – stoßen zum Team. „Wir sind hochmotiviert“, sagt Johannes Büker. Das Ziel ist klar: Wenn die Hydronauten Pumpen und Rohre zum Schweigen bringen, sollen Kunden in ganz Deutschland hellhörig werden und die innovative Technologie aus Rostock kaufen.

Von Antje Bernstein