Rostock

Spätestens ab Sommer 2022 soll alles besser werden – zumindest auf den Tellern der Rostocker Schüler. Denn ihr Mittagessen soll dann nicht mehr von einem Großkonzern, sondern von der Stadtverwaltung gekocht werden: Nach jahrelangen Debatten plant die Hansestadt nun, die Essensversorgung an den Schulen selbst in die Hand nehmen. Die SPD will noch im Winter die Bürgerschaft darüber abstimmen lassen, ob Rostock eine eigene Schulküche aufbaut – und eine Mehrheit für „Rekommunalisierung“ des Kochens zeichnet sich bereits ab.

Streit seit Jahren

Das Mittagessen an den Schulen – es ist seit Jahren ein absolutes Reizthema für Eltern, Schüler und Politik in Rostock. Aktuell liefert der französische Großkonzern Sodexo (20 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr) in der Hansestadt rund 3800 Mahlzeiten pro Tag aus. Vor allem die Politik aber ist immer wieder unzufrieden: Vielen Kindern schmecke das Essen nicht, die Mahlzeiten seien zu wenig „Bio“, zu wenig regional.

Kay Czerwinski aus dem Vorstand des Rostocker Stadtelternrates kann das so nicht bestätigen: Die Elternvertreter würden regelmäßig abfragen, wie zufrieden die Schulen mit dem Sodexo-Essen sind. „Und die Qualität des Essens ist jedenfalls nicht das größte Problem.“ Auch zu seinen Schul-Zeiten sei schon über das Essen gemeckert worden. Es allen Recht zu machen – „das geht gar nicht“.

SPD : Stadt soll selber kochen

Steffen Wandschneider-Kastell, SPD Quelle: Stefanie Link

Und dennoch: Die SPD will Sodexo das Geschäft mit dem Essen wegnehmen. „Wir wollen eine Essensversorgung für unsere Schulen aus eigener Hand,“ so Fraktionschef Steffen Wandscheider-Kastell. Die Sozialdemokraten waren es, die 2019 den Anstoß dafür gaben, eine „Rekommunalisierung“ zu prüfen. „Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es möglich und sinnvoll ist, ab dem Schuljahr 2022/2023 die Kinder von einer stadteigenen Küche bekochen zu lassen.“

Gesündere Mahlzeiten, mehr Bio-Produkte auf dem Tisch, mehr Regionalität und Nachhaltigkeit – das seien die Ziele dabei. Und noch ein Punkt ist der SPD wichtig: „Wir wollen eine gerechte Entlohnung für die Menschen, die das Essen kochen“, fordert Wandschneider-Kastell. In der neuen Großküche der Stadt würden die Beschäftigten definitiv nach Tarif bezahlt.

Und auch bei den Kindern selbst spielt die Sozialdemokraten ein sozialer Gedanke eine entscheidende Rolle: „Wir können uns gut vorstellen, dass es in den Ferien weiterhin ein kostenloses Mittagessen für eben jene Schüler gibt, in deren Familien das Geld knapp ist. Auch in den Ferien sollte sichergestellt sein, dass diese Kinder einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen“, so der SPD-Bürgerschaftschef.

Die Linke hat im Schulausschuss bereits Zustimmung für den SPD-Vorstoß signalisiert, die Grünen wollen Anfang der Woche ihre Linie endgültig festlegen. Doch auch sie hatten immer wieder gefordert, dass beim Schulessen mit gutem Beispiel vorangegangen werden müsse – und mehr Bio-Kost auf die Teller kommen soll.

Senator: Brauchen etwas mehr Zeit

Steffen Bockhahn, Senator für Soziales, Jugend, Schule und Sport Steffen Bockhahn, Senator für Soziales, Jugend, Schule und Sport Quelle: Ove Arscholl

Auch Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) ist überzeugt, dass die Stadt wieder die Verantwortung für die Mittagsversorgung übernehmen sollte. Dem Vorstoß von FDP und CDU, dass jede Schule in Rostock sich einen eigenen Anbieter aussuchen soll, erteilt er jedenfalls eine Abfuhr: „Diese Debatte haben wir schon vor fünf Jahren geführt. Und schon damals galt: Wir wollen beim Schulessen an allen Schulen, für jedes Kind gleiche Qualität zum gleichen Preis.“ Im Klartext: Bockhahn will verhindern, dass es in Rostock beim Mittagessen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben könnte. Edles Bio-Essen in den Stadtteilen mit hohen Einkommen, Fertigkost in den sozial-schwächeren Gegenden.

Nur: Bis die ersten Mahlzeiten aus der Rathaus-Küche ausgeliefert werden können, brauche er mehr Zeit. „Realistisch wäre, dass wir als Stadt die Versorgung ab dem Schuljahr 2024/2025 übernehmen“, sagt Bockhahn. „Wir fangen quasi bei Null an: Wir brauchen Immobilien, Personal, die Ausstattung der Küchen. Alles. Wir wollen nicht scheitern und uns lieber gut vorbereiten.“ Im Haushalt 2021 sei jedenfalls noch kein Geld eingeplant, um schon jetzt mit den Planungen zu starten: „Aber das kann die Bürgerschaft natürlich ändern.“

Wird das Essen teurer?

Auch der Stadtelternrat begrüßt den Vorstoß von SPD und Rathaus, sagt Sprecher Kay Czerwinski. Und dennoch bleibt er ein Stück weit skeptisch. „Wir kennen die Studie, die Zahlen“, sagt er. Die große Sorge: Essen aus dem Rathaus könnte für die Eltern ein Stück teurer werden. Nach OZ-Informationen ist ein Preis von bis zu 4,50 Euro im Gespräch – das wären 50 Cent mehr als im bisherigen Schnitt. Czerwinski: „Die Pläne der Stadt sind sehr ambitioniert. Für uns hat oberste Priorität, dass sich weiterhin jede Familie das Schulessen leisten kann. Es muss sozial-verträglich sein.“

Die Stadt will die Kosten senken, in dem nicht nur Schüler vom Rathaus bekocht werden: Auch Kitas, Senioren- und Pflegeheimen soll die neue Gesellschaft ihre Menüs anbieten, so Senator Steffen Bockhahn. „Wir werden uns am Markt behaupten müssen.“ Bis zu 1500 Essen pro Tag sollen laut den Plänen an „externe Esser“ – als außerhalb der Schulen – gehen. So soll es beispielsweise die Idee geben, auch der Stadtverwaltung selbst wieder eine Kantine anzubieten.

Von Andreas Meyer