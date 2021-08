Warnemünde

Eigentlich sollten die Arbeiten am ersten Bauabschnitt in der Warnemünder Parkstraße bereits im Juli beendet sein. Doch noch immer sorgen eine einspurige Sperrung, Bauzäune und Ampeln für Verkehrseinschränkungen für Rad- und Autofahrer. Warnemünder zeigen sich verärgert, doch nun wird deutlich: Die Baufirmen sind auf unvorhersehbare Herausforderungen gestoßen und die Stadt hat die Pläne für den zweiten Bauabschnitt zurückgestellt.

Regelmäßig fährt die Warnemünderin Sigrid Jäckel mit ihrem Fahrrad nach Diedrichshagen. „Und sehr häufig sehe ich am Westende der Parkstraße Stau.“ Sie schüttelt den Kopf, denn der einspurige Zugang zum Ostseebad mitten in der Hochsaison bringe Unmut, vor allem bei den für Warnemünde so wichtigen Urlaubern, sagt Jäckel.

Bauarbeiten nicht nach Plan

Sie ist nicht die einzige, der die Arbeiten am westlichen Ortseingang zur Unzeit kommen. Auch Birgit Barkholz ist irritiert. „Wer denkt sich sowas aus? Mitten im Sommer haben wir an einem von zwei Warnemünder Ortseingängen solch eine Baustelle.“ Es verschlimmere die ohnehin schon angespannte Verkehrssituation.

Klar ist: Die Bauarbeiten sind nicht nach Plan verlaufen, werden sich noch bis in den Oktober ziehen. Über die Gründe klärt die Stadt nun auf. Der Boden habe eine geringe Tragfähigkeit aufgewiesen. Für einen passenden Oberbau habe man Boden austauschen und Geotextil einbauen müssen – zusätzliche Arbeitsschritte, die vorher nicht eingeplant waren.

Historische Schachtanlagen?

Außerdem wurden Bauwerksreste gefunden, die entfernt werden mussten. „Die Bauwerksreste gehörten zu Schachtanlagen, welche ohne Funktion waren“, heißt es aus der Pressestelle der Stadt. Die Historie dieser Funde sei jedoch nicht ergründet worden.

Immerhin: Die zweite Bauphase sei mittlerweile nahezu abgeschlossen. Bauphase drei und vier stehe jedoch noch bevor. Was dabei geschieht? „Es erfolgen in den Bauphasen 3 und 4 die gleichen Arbeiten wie in der jetzt beendeten Bauphase 2.“ Zusätzlich würden mangelhafte Durchlässe erneuert. In diesen Bauphasen bleibt es noch bei der halbseitigen Sperrung der Fahrbahn.

Unklare Baukosten

Ursprünglich waren für den gesamten ersten Bauabschnitt 600 000 Euro eingeplant. Wie sich die Kosten durch die unvorhergesehenen Mehrarbeiten verändert haben, könne die Stadt noch nicht sagen, da die Prüfung und die Verhandlungen der Angebote noch nicht abgeschlossen sind.

Auch weiterhin unklar bleibt, wann und wie es mit dem zweiten Bauabschnitt weitergeht. Die Planungen für diesen wurden verworfen. Für die Realisierung hätten über 100 Bäume im Küstenwald gefällt werden müssen. Der Warnemünder Ortsbeirat und die Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ hatten erfolgreich für den Erhalt der Bäume gekämpft.

Unterstützung vom Landwirtschaftsminister

„Wir haben nun sogar Rückendeckung vom Landwirtschaftsminister Till Backhaus“, sagt Annette Boog, Sprecherin der Bürgerinitiative ganz erfreut. „Auf Nachfrage bei der Hansestadt Rostock wurde meinem Haus versichert, dass eine Rodung des Küstenschutzwaldes zur Erweiterung des Rad- und Gehweges entlang der Parkstraße nicht länger vorgesehen ist“, schreibt Backhaus (SPD). Er freue sich, dass das Engagement der Bürgerinitiative Wirkung gezeigt hat und wünscht weiterhin viel Erfolg. Bei der nächsten Sitzung wollen die Mitglieder auf die prominente Unterstützung anstoßen.

Die Liedermacherin Bea und die Sprecherin der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“, Annette Boog, freuen sich über die Unterstützung von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). Quelle: Moritz Naumann

Die Bürgerinitiative proklamiert seit geraumer Zeit ihre ganz eigene Idee einer Geh- und Radwegeführung in der Warnemünder Parkstraße. Statt über einen kombinierten Geh- und Radweg solle es einen separaten Radweg auf der Südseite der Parkstraße geben. Im April machte Rostocks Bausenator Holger Matthäus deutlich, dass so ein Verlauf denkbar wäre, aber eine Neuplanung erfordere.

Lenkungskreis „Autofreies Warnemünde“

Und auf diese müsse man wohl noch eine Weile warten. Denn wie die Stadt deutlich macht, werde man die Planungen vorerst nicht weiterverfolgen. Als Zwischenlösung hat man das Tempo am Westende der Parkstraße auf 30 km/h reduziert. Dem Konzept „Autofreies Warnemünde“ werde Priorität eingeräumt.

Am 27. Oktober hat Bausenator Holger Matthäus eingeladen, um den Lenkungskreis „Autofreies Warnemünde“ zu starten. Die Entwicklung der Parkstraße soll dort im Rahmen eines umfassenden Verkehrskonzeptes besprochen werden. Für das Jahr 2022 sei bereits eine Konzeptfinanzierung im Rahmen der Haushaltsaufstellung angemeldet. Teil des Konzeptes wird auch die geplante Parkpalette auf dem Parkplatz Strand Mitte in der Warnemünder Parkstraße sein. Dafür sei der Bebauungsplan in Bearbeitung. „Danach kann erst der Bauantrag gestellt und letztlich bebaut werden“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

