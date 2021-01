Rostock

Er soll nicht länger nur Parkplatz für die Innenstadt sein – sondern Rostocks neue, gute Stube: Bereits im kommenden Jahr soll der Umbau des Stadthafens beginnen. Neue Terrassen am Wasser, neue Gastronomie, neue Spielplätze und viel Grün mit Blumen wird es bis 2025, bis zur Bundesgartenschau, geben.

Ein Problem aber bleibt: Wer ans Wasser will, muss die meist befahrene Straße des Landes queren – die L 22. Das Amt für Mobilität arbeitet bereits an Lösungen – doch bei denen dürften viele Autofahrer rotsehen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Schneller ans Wasser

Dass die L 22 stört – Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) macht daraus keinen Hehl: „Sie trennt die Stadt vom Stadthafen. Und das müssen wir überwinden“, sagt er. Einfach über die Straße laufen oder radeln? Keine gute Idee: Immerhin sind in normalen Zeiten bis zu 50 000 Fahrzeuge pro Tag auf der Straße unterwegs.

Alle bisherigen Konzepte sind gescheitert: Der geplante Bau einer neuen Brücke in Höhe der Schnickmannstraße – abgesagt von der Bürgerschaft. Das einst angedachte Plateau über der L 22 – zu teuer und vor allem bis zur Buga nicht mehr umsetzbar.

Die Mehrheit der Bürgerschaft sieht das ganz genauso: Linke, Grüne sowie CDU und UFR haben das Rathaus beauftragt, sich neue Lösungen für das Dilemma mit dem Landesstraße zu überlegen. „Dabei soll nicht nur eine zentrale Achse – eine große Querung –im Vordergrund stehen, sondern der gesamte Bereich von der Grubenstraße bis zum Kabutzenhof“, schreiben die Fraktionschef Daniel Peters ( CDU), Uwe Flachsmeyer (Grüne) und Eva-Maria Kröger (Linke) in einem gemeinsamen Antrag. Im Klartext: Es sollen viele kleine neue Überwege her.

Mehr Ampeln an der Hauptstraße

Erste Ideen gibt es im Amt für Mobilität bereits: „Unser Ziel ist es, dass Radler und Fußgänger alle 300 Meter gefahrlos die Straße queren können“, so Senator Matthäus. Er spricht von insgesamt mindestens zwölf Überwegen, die künftig die Straße queren sollen. Einige existieren bereits, andere will er neu bauen lassen – inklusiver neuer, zusätzlicher Ampeln am Stadthafen.

Eine davon soll im Bereich des „Prizeotels“ entstehen, besser bekannt als ehemaliges Ibis-Hotels am Stadthafen. „Ab 2022 werden wir in dem Bereich am Hochwasserschutz bauen. Dann wollen wir dort einen neuen Überweg mit Ampeln einrichten“, so Matthäus. Auch zwischen der Schnickmann- und Grubenstraße soll eine neue Ampel her. Matthäus: „Dort gibt es aktuell auf 600 Metern keine Querung. Jetzt müssen wir klären, wo ein neuer Überweg Sinn macht.“ Eventuell können in dem Bereich noch weitere Überwege mit Ampeln entstehen. „Dort, wo es Sinn macht.“

Auch am Gaffelschonerweg soll eine neue Querung der L 22 kommen. Wie die aussehen soll, könne er aber noch nicht sagen. „Die Anbindung der Holzhalbinsel wird Bestandteil der Planungen für den Bau einer neuen Vorpommernbrücke.“

Automatisch grün für Radler

An den meisten Ampeln über die L 22 müssen Radler und Fußgänger bisher warten – und drücken. Ohne Knopfdruck kein Grün. Auch da will Matthäus ran: An den Überwegen Slüterstraße, Wendenstraße, Schnickmannstraße, in Höhe des Theaters am Stadthafen sowie am Kabutzenhof soll es feste Ampelphasen für die schwächsten Verkehrsteilnehmer geben.

Ähnlich plane sein Amt an den Kreuzungen Werftdreieck/Doberaner Straße sowie am Kanonsberg. Auch dort sieht der Senator Handlungsbedarf. Ampeln gibt es dort bereits. Was fehlt, seien richtige Spuren für Fahrradfahrer. Die sollen bis 2025 neu entstehen.

Verkehrsprobleme fürchtet Matthäus nicht: Er schwört auf die grüne Welle. „Wer mit Tempo 50 am Stadthafen unterwegs ist, wird freie Fahrt haben. Das wird sich durch die zusätzlichen Querungen und Ampeln nicht ändern.“

ADAC : Noch mehr Stau in Rostock

Das sehen die Experten beim Automobil-Club ADAC anders – und werfen der Stadt vor, dass sie bei der Entwicklung des Stadthafens nicht schon vor Jahren losgelegt hat: „Man hätte die Plateau-Lösung bereits viel früher in Angriff nehmen müssen. Stattdessen muss sie jetzt auf Eis gelegt werden, damit eine Großbaustelle nicht die Buga gefährdet“, sagt Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa.

Und nein: Matthäus’ Ampelplan sei „keine gute Lösung“. „Aber sie ist die einzige, die sich bis 2025 realistisch gesehen umsetzen lässt. Weder für die Fußgänger noch für die Autofahrer ist sie angenehm.“ Hieff weiter: „Normalerweise dienen Großprojekte wie die Bundesgartenschau als Antreiber für Infrastrukturprojekte für die Stadtentwicklung. In diesem konkreten Fall ist sie jedoch das Gegenteil. Das sind keine guten Nachrichten.“

Von Andreas Meyer