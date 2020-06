Staugefahr in Rostocker KTV: Fahrbahnen in Lübecker Straße ab Dienstag gesperrt

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Auf Einschränkungen müssen sich Kraftfahrer ab kommender Woche in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt einstellen. Am 30. Juni beginnen Bauarbeiten der Nordwasser im Kreuzungsbereich Lübecker Straße und Max-Eyth-Straße.

Dabei werden ein Mischwasserkanal sowie zwei dazugehörige Schachtbauwerke saniert. Da diese direkt in der Verbindung von Max-Eyth-Straße und Lübecker Straße liegen, sind die Baumaßnahmen mit wesentlichen Verkehrseinschränkungen verbunden:

Anzeige

Nur eine Fahrbahn je Richtung

Zwei der vier Fahrbahnen der Lübecker Straße müssen im Kreuzungsbereich gesperrt werden, so dass für beide Richtungen des Straßenverkehrs jeweils nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung steht, teilt das Unternehmen mit. Die Rechtsabbiegerspur in die Max-Eyth-Straße wird komplett gesperrt, die Linksabbiegemöglichkeit in die Max-Eyth-Straße bleibt erhalten. Die Max-Eyth-Straße selbst wird vor dem Kreuzungsbereich in Richtung Lübecker Straße auf eine Spur reduziert, beide Abbiegeoptionen in Richtung Innenstadt sowie stadtauswärts sind von hier aber weiterhin gegeben.

Weitere OZ+ Artikel

Bauarbeiten in der Rostocker Lübecker Straße. Quelle: Arno Zill

Der Verkehr für Fußgänger sowie Fahrradfahrer sowie der ÖPNV sind weiterhin gewährleistet. Die Bauarbeiten und damit auch die Verkehrseinschränkungen werden voraussichtlich bis zum 7. August andauern, informiert Nordwasser.

Weiträumige Umfahrung empfohlen

In Absprache mit dem Tiefbauamt und dem Amt für Mobilität wurde als Bauzeitraum die Ferien-/Urlaubszeit gewählt, um eine Entlastung für den Berufsverkehr zu erreichen. Die Ampelschaltung im gesamten Bereich wird an die Situation angepasst. Beide Ämter empfehlen insbesondere zum Berufsverkehr die weiträumige Umfahrung des Bereiches.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Das Einzugsgebiet des im Jahr 1958 erbauten Mischwasserkanals sind der gesamte Thomas-Müntzer-Platz sowie die Straßen- und Gleisflächen in der Lübecker Straße. Im Niederschlagsfall können über dieses Bauwerk bis zu 300 Liter pro Sekunde abgeleitet werden. Als Querung der Landesstraße 22, der am meisten befahrenen Straße Mecklenburg-Vorpommerns, sowie der Straßenbahntrasse der RSAG unterliegt dieser Kanal einer besonders starken Beanspruchung.

Nordwasser erneuert den sanierungsbedürftigen Kanal auf einer Länge von 35 Metern und nutzt dafür das Schlauchliner-Verfahren. Ohne die darüberliegende Straßendecke zu öffnen, wird ein elastischer Schlauch – ein sogenannter Inliner – in den bestehenden Kanal eingezogen und anschließend mit heißem Dampf ausgehärtet. Mit der Durchführung der Baumaßnahme hat Nordwasser die ASA-Bau GmbH beauftragt.

Von OZ