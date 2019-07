Steffenshagen

Nach einem Riesen-Fund Feuerwerkskörper unweit einer Brandstelle in Steffenshagen bei Rostock wird gegen den Eigentümer des Grundstücks ermittelt. Die etwa zwei Tonnen Knallkörper, die in einer offen zugänglichen Scheune lagerten, gehören dem ehemaligen Händler, bleiben aber weiter beschlagnahmt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Güstrow sagte. Feuerwehr und Polizei war am 28. Juni abends alarmiert worden, weil es neben einer unbeaufsichtigten Feuerschale unweit der Scheune in Steffenshagen brannte und auch die Scheune bedroht war.

Als die Kameraden die Flammen gelöscht hatten, sahen sie die Paletten mit rund 100 Kartons Feuerwerkskörpern und weitere Knallkörper. Zum Bergen des Lagerbestandes rückte der Munitionsbergungsdienst an, die Ladung füllte einen ganzen Lkw. Gegen den 60-Jährigen werde wegen fahrlässiger Brandstiftung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, hieß es. Die Nachbarn hätten viel Glück gehabt.

