Steht Rostocks ältester Wochenmarkt vor dem Aus?

Rostock

Er war das Paradebeispiel für buntes Markttreiben: Als im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen im Jahr 1990 die ersten fliegenden Händler aufbauten, war der Wochenmarkt nicht nur der erste, sondern mit 5000 Quadratmetern auch der größte der Hansestadt. Die Anwohner standen Schlange; Ware wurde zum Teil direkt aus den Lkw angeboten und nach wenigen Stunden war alles ausverkauft.

Heutzutage bietet die Fläche in der Flensburger Straße immer sonnabends ein traurigeres Bild: Im Winter sind es noch maximal 20 Händler, die ihre Waren anbieten. „Der Markt leidet unter großen Discountern mit Billigpreisen“, sagt Fritz Zickermann. Händler wie er könnten bei diesem Preiskampf gar nicht mitbieten, weil sie sonst gar keinen Gewinn mehr machen würden.

Ist eine feste Halle die Lösung?

„Es liegt aber nicht nur an uns. Viele Altkunden sind über die Jahre verstorben und es kommen keine neuen mehr nach“, weiß Zickermann, der seit 1965 auf Märkten unterwegs ist und seit 2000 immer sonnabends im Stadtteil Lichtenhagen steht. Er selbst mache das vor allem deshalb noch mit, weil er schon so lange in diesem Viertel dabei sei. „Wer davon leben will, muss sich doll anstrengen.“

Bildergalerie: Das sagen Händler und Marktbesucher über Rostocks ältesten Wochenmarkt

„Es ist ein Sterben auf Raten“, bedauert Rüdiger von Leesen (Grüne) vom Lichtenhäger Ortsbeirat. Der Kreislauf sei fatal: Je weniger Kunden kommen, desto unattraktiver sei der Markt auch für die Händler. „Vielleicht sollten wir über eine feste Markthalle nachdenken, wie es sie zum Beispiel in Riga oder Stuttgart gibt“, so von Leesen.

Generationswechsel bei Kunden und Händlern

Das würde nicht nur den Händlern helfen, weil sie von der Witterung unabhängiger werden. „So eine Halle kann auch ein Treffpunkt sein und Kunden aus anderen Vierteln anlocken“, sagt er. Früher wären schließlich auch Rostocker aus anderen Stadtteilen zum Lichtenhäger Markt gekommen.

Händler Halit Cicek Quelle: Anh Tran

Genau darin – in der Erinnerung nämlich – liege laut Inga Knospe auch ein Problem. „Wir haben alle noch die Bilder von vor 30 Jahren im Kopf, doch die Zeiten ändern sich“, sagt die Großmarkt-Chefin. Kunden von früher würden älter und die jüngeren Anwohner kaufen lieber woanders ein.

„Aber auch bei den Händlern gibt es einen Generationswechsel“, weiß die Expertin. Diejenigen, die nach der Wende, also zu den „goldenen Marktzeiten“, angefangen haben, hören jetzt auf. „Und der Nachwuchs will vielleicht nur noch drei von sechs Tagen auf dem Markt stehen. Da fallen dann eben Stände weg. Nicht immer betrifft das dann Lichtenhagen, aber auch“, sagt Knospe.

Markthändler sind selbstständige Unternehmer

Von den zwölf Rostocker Wochenmärkten liege der Lichtenhäger von der Größe her im Mittelfeld. „Aber dadurch, dass auf der Parkplatzfläche nichts drumherum ist, wirkt er etwas trostlos“, gibt Knospe zu.

Bei der Großmarkt GmbH sei man sich der Probleme bewusst. „Wir können aber keine Wunder vollbringen. Jeder Händler ist selbstständig, wir vermitteln nur und können niemanden zwingen. Aber wir tun, was wir können“, so Knospe. Sie will das Gespräch mit dem Ortsbeirat suchen und denkt darüber nach, zum Beispiel durch Aktionstage die Attraktivität des Wochenmarktes zu erhöhen.

Qualität, Beratung und Stammkunden als wichtige Bausteine

Mit guter Ware könne man auch heute noch Kunden auf den Markt locken – davon ist Petra Freiheit überzeugt. Die Imkerin vom gleichnamigen Familienbetrieb hat in Lichtenhagen schon Honig verkauft, bevor der Wochenmarkt überhaupt eröffnet wurde.

Petra Freiheit (60) und Enkel Tobias Peters (19) verkaufen Honig. Quelle: Anh Tran

„Ja, es ist schwierig geworden. Qualität, gute Beratung und Stammkunden sind deshalb so wichtig“, sagt Petra Freiheit, die aber auch zugibt: „Wir scherzen immer, dass wir am Ende die letzten auf dem Markt hier sind, die noch stehen.“

Kunden haben ein Recht auf frische Waren im Viertel

Wenn es nach Inga Knospe geht, soll Rostocks ältester Wochenmarkt noch lange bestehen. Auch wenn seine Lage im Stadtgebiet mittlerweile etwas ungünstig sei: „Manche Anwohner fahren lieber mit dem Rad nach Warnemünde oder Lütten Klein, wo es mehr Angebot gibt“, sagt sie. An beiden Standorten würden die Märkte sehr gut laufen und könnten sogar vergrößert werden, wenn mehr Fläche da wäre.

„ Lichtenhagen wird aber nicht aufgegeben“, so Knospe. Schließlich hätte die Großmarkt GmbH als städtisches Unternehmen auch eine soziale Verantwortung und „die Menschen haben ein Recht darauf, wohnortnah mit frischen Waren versorgt zu werden“.

Von Claudia Labude-Gericke und Anh Tran