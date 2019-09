Steigende Altersarmut in MV? „Es fehlt eine klare Datengrundlage“

Rostock

Droht MV eine steigende Altersarmut? Dieser Frage hat sich Professor Ulf Groth von der Hochschule Neubrandenburg auf der vierten Rostocker Seniorenkonferenz gewidmet. Eine endgültige Antwort konnte er den Zuhörern in der Aula der Volkshochschule aber nicht geben. „Es fehlt eine klare Datengrundlage“, kritisierte Groth, der auch Sprecher der Landesarmutskonferenz MV ist. Diese sei aber dringend notwendig, um passende Vorbereitungen treffen zu können.

Nach Groths Einschätzung sei die Altersarmut in MV noch nicht stark ausgeprägt, aber der demografische Wandel werde für eine Verschärfung – zumindest in den nächsten 50 bis 60 Jahren – sorgen. Betroffen von Altersarmut seien unter anderem Menschen, die eine niedrige Bildung haben, die langzeitarbeitslos waren oder aufgrund von Selbstständigkeit geringere Ansprüche auf gesetzliche Renten besitzen.

Messung von Armut

Doch ab wann gilt man überhaupt als arm? „Einfach gesagt gilt derjenige als arm, der unter die Armutsgefährdungsquote fällt“, erklärte Groth. Demjenigen stünden weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens einer Gesellschaft zur Verfügung. In MV lag die Schwelle 2018 bei 902 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt, bei Familien mit zwei Kindern bei 1894 Euro.

„Das Risiko von Armut gefährdet zu sein ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen“, erklärt der Armutsexperte. Bundesweit sei die Zahl in allen Altersklassen von 2007 bis 2016 um 1,4 Prozent gestiegen. Bei den über 65 Jährigen sei der Anstieg mit 3,5 Prozent mehr als doppelt so hoch. „Ein großes Problem ist die verdeckte Armut. Das sind Menschen, die arm sind, weil sie ihre Ansprüche aus Scham nicht einlösen wollen oder die gar nicht erst von diesen wissen.“

Armut an sozialen Beziehungen

Ältere Menschen zu finden, die von Einsamkeit – der Armut an sozialen Beziehungen – betroffen sind und diesen zu helfen: Das hat sich Anke Bülow vom Verein „In Via“ Rostock zur Aufgabe gemacht. Sie war die zweite Rednerin auf der Seniorenkonferenz und stellte ihr Projekt „Älter werden in Lütten Klein“ vor. In ihrem Stadtteil sind allein ein Drittel der Einwohner über 65 Jahre alt.

„Eine Studie aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass einsame Menschen zwar in ihrem Alltagsumfeld auffallen, aber die Schwellen für ein Hilfesystem oft zu hoch sind“, erklärte Bülow. Ihre Idee? Eine Kontaktstelle für einsame Menschen und ihre „Vermittler“ wie Friseure, Apotheken und Ärzte. Richtig los ging es vor etwa einem Jahr.

Viel Kontaktpflege für Vertrauen nötig

„Es ist unheimlich viel Arbeit, vor allem viel Kontaktpflege“, gibt Bülow zu. Doch es lohnt sich. 74 Personen hätten sich seit Projektbeginn bei ihr gemeldet, fünf von ihnen kamen mehrfach. Im Schnitt seien die Hilfesuchenden 78 Jahre alt. Unterstützt wird Bülow bei ihrer Arbeit vom Pflegestützpunkt Rostock und acht ehrenamtlichen Alltagshelfern, darunter auch Senioren.

Dass in älteren Menschen wahnsinnige Kapazitäten stecken, betonte auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen in seinem Grußwort. „Dort wo ich herkomme, bezeichnet man Senioren als graues Gold“, so der Däne. Insgesamt leben in Rostock heute etwa 50 000 Menschen, die älter als 65 Jahre alt sind. 1992 waren es noch 27 000.

