Rostock

Die großen Vorbilder in der Pandemie sind jetzt andere. Nordfriesland zum Beispiel oder auch Merzig-Wadern im Saarland. Rostock aber jedenfalls nicht mehr. Nachdem die Hansestadt monatelang mit wenigen Corona-Fällen glänzen konnte, schnellen die Fallzahlen nun auch an der Warnow noch oben.

Für Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ist das aber kein Grund, von seinem bundesweit viel beachteten Kurs abzuweichen. Vor dem MV-Gipfel am Freitag und dem Kanzlerinnen-Gipfel kommende Woche erteilt er Lockdown-Forderungen und erneuten Schließungen im Handel eine Abfuhr: „Wenn wir etwas tun müssen, dann im Privaten“, so Madsen.

Mehr Tests, mehr Fälle

31 neue Infektionen meldete Rostocks Gesundheitsamt allein am Mittwoch, die Inzidenz liegt bei knapp unter 60. Am Oster-Wochenende war sie kurzzeitig sogar schon auf über 70 gestiegen. „Ich bin dennoch ganz entspannt“, sagt Madsen. Bundesweit klettern die Fallzahlen, dramatisch sei die Lage aus seiner Sicht aber nicht – jedenfalls nicht in der Hansestadt: „Die Kliniken versichern, dass alles im grünen Bereich ist und sie noch ausreichend Kapazitäten haben“, sagt der OB. Und das sei entscheidend.

Außerdem: In den vergangenen Tagen und Woche habe das Testen rasant an Fahrt aufgenommen – in Schulen, in Betrieben. „Wir bieten in 18 Apotheken und zwei Testzentren Schnelltests für die Bürger an. Natürlich entdecken wir jetzt deutlich mehr Infektionen als noch vor einigen Wochen.“ Ob sich das Virus wirklich stärker ausgebreitet hat oder ob einfach nur mehr symptomlose Infektionen entdeckt werden – „das ist doch jetzt die Frage“, sagt Madsen.

Er verweist auf sein Heimatland Dänemark: Dort sei nicht die Inzidenz – als die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen – das Entscheidende, sondern die Positiv-Quote. „Jeder Schnelltest, jeder PCR-Abstrich wird erfasst – und wie viele davon tatsächlich positiv sind. Daraus lässt sich ablesen, wie verbreitet das Virus wirklich ist.“ Bei den nördlichen Nachbarn liegt der Wert aktuell bei unter 0,3 Prozent.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Madsen für Ausgangssperren

Die ersten Daten aus dem Gesundheitsamt und auch aus den Datenbeständen der Luca-App würden für Rostock zeigen, dass die Öffnungen bisher scheinbar keine allzu große Rolle im Infektionsgeschehen gespielt haben: „Stand jetzt gab es keine Ansteckungen im Handel. Aber es ist noch zu früh, um das abschließend zu beurteilen“, sagt Madsen.

Was er aber weiß: „Wir hatten zuletzt zwei große Cluster – bei im privaten Bereich.“ Nach einer Hochzeitsfeier habe es etliche Fälle gegeben und ein Reiserückkehrer hat mehrere Verwandte und Bekannte angesteckt. „Wenn wir wirklich verschärfen müssen, dann im Privaten. Ich halte Ausgangssperren für sinnvoller als einen neuen Lockdown“, sagt Madsen.

„Testpflicht vernichtet den Handel“

In Rostock ist das Einkaufen nach wie vor ohne großen Aufwand möglich. Die Pflicht, dass Kunden einen negativen Corona-Schnelltests vor dem Shoppen vorweisen müssen, gilt erst ab kommender Woche auch an der Warnow. Madsen hält die Vorgabe des Landes für falsch: „Diese Testpflicht vernichtet den Handel im Land“, sagt er. Er glaube nicht, dass sich Öffnungen für die Händler unter diesen Umständen noch lohnen.

Er habe stets gefordert, mehr zu testen, so Madsen. „Dort, wo es Sinn macht. Wo viele Menschen längere Zeit eng zusammen sind.“ In Schulen und Kitas, Büros und bei Veranstaltungen. Seine große Sorge: „Egal, was die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am Montag beschließen: Wir wollen die Lockerungen in Rostock nicht mehr zurücknehmen müssen. Was wir machen, ist ein Modellprojekt. Und dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir Daten.“

Von Andreas Meyer