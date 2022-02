Rostock

Mittwochvormittag bei der Rostocker Tafel. Martina Mutzek ist heute für Weintrauben, Orangen und Mandarinen zuständig. Einmal in der Woche kommt die Rentnerin in die Sortierstelle in einem Gewerbegebiet in Schutow. Mit flinken Handgriffen fischt sie das nicht mehr verwendbare Obst aus der von Supermärkten gespendeten Ware.

Etwa ein Dutzend Männer und Frauen stehen in der Halle vor Boxen voller Lebensmittel. Die Atmosphäre wirkt konzentriert und zugleich entspannt. „Die Arbeit macht Spaß. Nur zu Hause sitzen, wäre mir zu langweilig“, sagt Martina Mutzek. Sie ist gelernte Dreherin, später arbeitete sie als Hallenwartin bei der Stadt. Vor zehn Jahren ging sie in Rente. Die Tafel lernte sie durch ihren Mann kennen, der hier als Fahrer arbeitet. Seit einigen Wochen hilft die 71-Jährige ebenfalls mit. Schwere Kisten schleppen, fegen, Böden wischen, das alles mache ihr nichts aus. „Man kommt unter Leute“, sagt die Rentnerin fröhlich und wirft die nächste angematschte Orange in die Box unter ihrem Tisch.

Insgesamt 150 Helfer arbeiten in der Sortierstelle mit, erklärt Tafel-Geschäftsführerin Beate Kopka. Etwa ein Drittel davon bekommen Leistungen vom Jobcenter, und stocken so ihr Einkommen als Ein-Euro-Jobber auf. Die anderen arbeiten ehrenamtlich, so wie Martina Mutzek.

1200 Abholer kommen regelmäßig zu einer der 13 Ausgabestellen, die gespendeten Lebensmittel erreichen insgesamt 2400 Menschen, erklärt Kopka. Um mehr Personen zu erreichen, wurden die Regeln geändert. Früher durften sich nur Warnowpass-Inhaber anstellen. Weil durch Renten- und Wohngelderhöhungen viele Rostocker diesen Ermäßigungsausweis nicht mehr bekommen, genügt jetzt der Nachweis über irgendeine Sozialleistung, um Zugang zur Tafel zu erhalten. „Drei Euro Wohngeld im Monat reichen aus“, sagt die Geschäftsführerin.

Der Bedarf nach kostenlosen Lebensmitteln nehme zu. Die steigenden Preise für Lebensmittel, Strom und Heizung seien eine große Belastung für alle, die mit wenig Geld über die Runden kommen müssen. Das gilt auch für die Tafel selbst, die momentan nicht weiß, wie sie die Mehrausgaben für Sprit und Strom bezahlen soll.

Von Gerald Kleine Wördemann