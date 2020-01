Cammin

Ein riesiger Berg an Arbeit liegt vor Markus Müller. Der 34-Jährige baut eine alte Lagerhalle auf dem Gelände einer ehemaligen Landmaschinenwerkstatt in Cammin um. Hier will der Steinmetz und Bildhauermeister in den nächsten Wochen einen modernen Betrieb zur Be- und Verarbeitung von Natursteinen errichten. 759 000 Euro investiert der junge Meister in die neue, mit modernen Maschinen ausgestattete Betriebsstätte. Mit 162 000 Euro unterstützt das Land das Vorhaben aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

„Ende März kommen die Maschinen“, kündigt Müller an. Dann müssten die Räume fertig sein. Erst Ende 2019 hat er die 480 Quadratmeter große Halle gekauft. Ein dicker Estrichboden wurde eingebracht, denn die Maschinen zur Steinbearbeitung wiegen schwer, „die CNC-Säge allein fünf Tonnen“. Wasserschächte, -leitungen, -wände müssen installiert werden, denn beim Schneiden, Sägen, Schleifen fällt viel Staub an, der vom Wasser aufgenommen wird. „Und dann gereinigt wieder zurück ins System kommt“, erklärt der junge Meister. Kräne, Stapler, Rollsysteme werden eingebaut, die den Mitarbeitern den Umgang mit den schweren Steinen erleichtern sollen. Im Trockenbereich der Halle werden ein Büro mit Ausstellung sowie eine Werkstatt eingerichtet. Hier will Müller klassisches Handwerk, die Grabmalgestaltung, umsetzen.

Naturstein mehr für Wohn- und Gartenbereich

„Die Friedhofskultur ändert sich, das hat Auswirkungen auf unsere Branche“, sagt der Steinmetz, der derzeit mit Grabmalen noch gut zu tun hat. Doch er will mehr, Naturstein stärker in den Wohn- und Gartenbereich bringen. Fensterbänke, Küchenarbeitsplatten, Waschbecken, Fassadenplatten, Treppen – „es gibt so viele Möglichkeiten, Naturstein kreativ einzusetzen“, ist Müller überzeugt. Der Camminer, der heute mit Ehefrau Larissa und vier Kindern in Sanitz lebt, hat den Beruf von der Pike auf gelernt. Er hat bei Steinmetzen in Rostock und Gnoien gearbeitet, bevor er sich für eine Weiterbildung in Bayern entschied – Restauration und Bildhauerei. 2017/18 habe er in Aschaffenburg seinen Meister gemacht und sich zur Selbstständigkeit entschlossen.

Am 1. Mai 2019 hat der Fachmann den eigenen Betrieb gegründet: Stein- und Holzdesign Müller. „Ja ich will auch in den Möbelbau einsteigen“, erklärt der Natursteinexperte, deshalb arbeite er mit anderen kreativen Meisterbetrieben zusammen, die mit Holz und Stoffen arbeiten. Ein gemeinsames Produkt könnten schwergewichtige Sitzgarnituren für den Außenbereich sein, nennt Müller ein Beispiel der Zusammenarbeit. „Die Naturmaterialien Stein und Holz bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten in der Gestaltung des persönlichen Lebens- und Arbeitsumfeldes“, stimmt Wirtschaftsminister Harry Glawe zu, der die Fördermittel des Landes für den Meisterbetrieb auf den Weg gebracht hat. Traditionelles Handwerk werde hier mit hochwertigem Design und moderner Technik verbunden, um Naturstein und Holz nach Kundenwünschen zu verarbeiten, zeigt sich Glawe zuversichtlich.

Chef will drei neue Mitarbeiter einstellen

Drei Mitarbeiter will Müller einstellen, erste Gespräche hat er bereits geführt. Derzeit bildet er einen Lehrling aus. Der Meister ist sich sicher, dass er mit seiner Leidenschaft zum Naturstein und seinem handwerklichen Können überzeugen kann. Der Bedarf an individuellen Arbeiten für Haus, Hof und Garten oder die Firma werde wachsen. „So eine Steinarbeit bleibt“, sagt Müller, „und ist immer irgendwie persönlich.“ So könne der Zahnarzt beispielsweise mit einem Zahn aus Stein auf sich aufmerksam machen, oder ein Findling ließe sich zum passenden Hausschild umarbeiten. „Ich habe da mal einen Fisch herausgemeißelt“, erinnert sich Müller. Seine originellste Arbeit war ein Rochen aus Marmor, den der Bildhauermeister mal für eine private Ausstellung in Bayern gefertigt hat.

Nun muss Müller aber erst mal andere dicke Brocken bearbeiten, nämlich seine neue Halle fertigstellen. Die Gemeinde Cammin unterstützt die Pläne des jungen Unternehmers und will endlich eine ordentliche Zuwegung zum Betrieb schaffen. „Und dann kann es losgehen“, freut sich der Meister, der dann neben Grabsteinen seinen Kunden vor allem viele innovative Produkte aus Stein zur Raumgestaltung anbieten möchte.

