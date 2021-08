Rostock

Deutschlands größter Kreuzfahrtkonzern stellt sich nach der Coronakrise neu auf – und baut dafür massiv Stellen bei einem Tochterunternehmen ab: Die Rostocker Reederei Aida Cruises bestätigt jetzt, dass sie am Standort Hamburg Stellen streichen will. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sollen es fast 50 sein, allesamt in der Unterhaltungssparte.

Die gute Nachricht jedoch für den Hauptsitz Rostock: In der Hansestadt will Aida keinerlei Stellen streichen. Im Gegenteil: Der Konzern suche insgesamt 5000 neue Mitarbeiter – auch für die Zentrale an der Warnow, betont Reederei-Vize Hansjörg Kunze. Und: In den kommenden Wochen will der deutsche Marktführer nach und nach alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen.

Aida spart beim Entertainment

Hamburg ist neben Rostock der zweite wichtige Sitz von Aida. An der Elbe hat unter anderem das gemeinsame „Kontrollzentrum“ für die Schiffe der Costa-Gruppe ihren Sitz. Und: Bei Aida Entertainment – einst gemeinsam mit dem Tivoli-Theater gegründet – werden die beliebten Shows an Bord der insgesamt 14 Kussmund-Schiffe erdacht, einstudiert und vorbereitet. Und genau in diesem Bereich – beim Entertainment an Bord – will die Reederei nun neue Wege gehen.

Das Konzept für die Abendprogramme an Bord soll überarbeitet werden, heißt es. Die Coronakrise mache es nötig, diesen Prozess früher anzugehen. Große Revues mit vielen Tänzern, Sängern und Artisten sind derzeit nicht möglich, hätten sich zudem eh überholt. Der Trend gehe zu neuen Formaten: Mehr Musik, mehr Livekonzerte und mehr Mitmachformate. So gibt es seit Jahren an Bord der Aida-Schiffe eine Wer-wird-Millionär-Show für die Gäste.

Nach OZ-Informationen sollen genau solche Programme künftig häufig an Bord der Schiffe laufen. Aida-Entertainment-Chef Borris Brandt war Anfang der 2000er-Jahre Deutschland-Chef bei Endemol, der Firma hinter „Wer wird Millionär?“ und anderen erfolgreichen TV-Shows.

Verdi kritisiert Reederei scharf

Aida-Vize Kunze äußert sich zu dem Stellenabbau in Hamburg wie folgt: „Die veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen führten zu der Entscheidung einer Restrukturierung, die auch eine Neuausrichtung der Personalressourcen und einen Interessenausgleich beinhaltet. Die Gespräche dazu sind aufgenommen worden.“ Bereits am Dienstag gab es erste Verhandlungen über einen Sozialplan für die Betroffenen.

Aus Reederei-Kreisen heißt es, dass zum Beispiel viele Mitarbeiter in der Näherei – sie fertigen die Kostüme für die Shows auf den Schiffen – nicht mehr benötigt würden. Kunze dazu: „Die ständige Weiterentwicklung unserer Konzepte und damit einhergehende Veränderungen sind ein wichtiger Teil für die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens.“

Von Gewerkschaftsseite muss Aida bereits heftige Kritik einstecken: „Die Ankündigung der Reederei, nach über einem Jahr Stillstand die Entertainmentsparte in Hamburg plattzumachen, ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten! Die künstlerischen Gewerke mit ihrer hochqualifizierten Arbeit gehören integral zum Konzept des Unternehmens“, so Verdi-Landesfachbereichsleiter Natale Fontana. „Ob die eingekauften Leistungen für die Kunden denselben Unterhaltungswert bietet, muss sich erst erweisen.“

Rostock nicht betroffen

In Rostock sei kein Stellenabbau geplant, versichert Aida-Sprecher Kunze. Im Gegenteil: Die Reederei bereite weiter den Neustart von immer mehr Schiffen der Flotte vor. „Im September werden wir das siebte Schiff wieder auf Reisen mit Gästen schicken“, sagt er. Bis Jahresende sollen 10 der dann 14 Aida-Schiffe wieder zu Kreuzfahrten starten. „Die Vorbereitungen und der Betrieb sind unter den gegebenen Umständen nach wie vor eine Herausforderung“, so Kunze.

In den kommenden Wochen sollen die letzten der rund 800 Mitarbeiter in der Hansestadt nach und nach aus der Kurzarbeit geholt werden, sagt der Vize-Präsident der Reederei. Strenge Test- und Abstandsregeln, Einschränkungen in den Reisegebieten: „Wir brauchen für all das gute Leute – und die suchen wir weltweit. Auch für den Einsatz an Land, in Rostock.“ So will Aida demnächst erste Kreuzfahrten nach Norwegen anbieten, mit Landgang und ausschließlich für Geimpfte. „Welche Regeln für Kinder gelten – daran arbeiten wir noch mit den zuständigen Behörden.“

