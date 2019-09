Rostock

Der Frust bei Uwe Kölpin ist groß: Eine Stunde lang stand er am Montag am Gleis, um mit dem Zug von Rostock nach Bad Doberan zu fahren. Seine Bahn kam nicht, Informationen gab es ebenso wenig. Am Dienstagmorgen sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, dass es einen Stellwerkschaden auf der Strecke gibt.

Betroffen sind die Fahrten der Recknitztalbahn (RE11) zwischen Wismar, Rostock und Tessin und der Zug RB12 zwischen Bad Doberan und Rostock Hauptbahnhof. Wie Sprecherin Nadine Voigt sagte, können die Stellwerke in Neuruppin ( Brandenburg) und Bad Doberan nicht miteinander kommunizieren. Grund dafür ist, dass bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt worden sei.

Wie lange die Behinderungen andauern, ist unklar: „Momentan ist kein Ende in Sicht“, sagte die Sprecherin. „Wir versuchen, Busse für den Schienenersatzverkehr zu bestellen.“ Aktuell stünden sechs Großraumtaxen zur Verfügung. Doch auch damit könnten nicht alle Fahrten abgedeckt werden. Bahnreisende sollte sich am besten auf der Website der Deutschen Bahn informieren, ob ihre Verbindung bedient werden kann.

Von Ann-Christin Schneider