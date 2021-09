Warnemünde

Seenotrettung und Warnemünde: Kein Name wird so sehr mit diesen beiden Schlagworten verbunden wie der von Stephan Jantzen. In seiner aktiven Zeit als Lotsenkommandeur im Ostseebad rettete er etwa 80 Menschen aus Seenot. Ihm zu Ehren wurden nicht nur Schiffe, sondern auch eine Veranstaltungsreihe benannt – die Stephan-Jantzen-Tage laden ab Donnerstag zum neunten Mal zu Kunst und Kultur ins Ostseebad.

„Mit den Stephan-Jantzen-Tagen ist in Warnemünde ein spannendes Format für alle Altersgruppen geschaffen worden, das jedes Jahr im Herbst mehr Neugierige und viele Stammgäste in das Ostseebad lockt“, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm. Neben der Tourismuszentrale werden die Festtage von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), den Agenturen 3 Art und Kulturmeer, dem Tonträgerlabel Coaast TMP, dem Leuchtturm-Förderverein präsentiert und veranstaltet.

Warnemünde-Rock und Jantzen-Vortrag

Dabei soll es bunt zur Sache gehen. Den Start markiert am Donnerstag um 16.30 Uhr der vom Lions Club gesponserte „Warnemünde Rock“. Ola van Sander wird gemeinsam mit Olaf Hobrland und einigen befreundeten Musikern die Bühne auf dem Stephan-Jantzen-Platz entern. Das Programm umfasst Songs der Stephan-Jantzen-Suite und Lieder, die für das Möwen-Musical „Makanu“ und die Rockoper „Flut“ geschrieben wurden.

Im Heimatmuseum gibt es am 1. Oktober eine Ausstellung zu Stephan Jantzen zu sehen. Täglich wird außerdem zu unterschiedlichen Zeiten der Warnemünde-Rock-Film „Rauch auf dem Wasser“ im Museum zu sehen sein. Ab 14 Uhr wird es im Informationszentrum der DGzRS einen Vortrag zum Leben und Wirken von Stephan Jantzen geben. Ab 16.30 Uhr wird Plattfoot Klaus plattdeutsche, maritime und norddeutsche Hits auf dem Stephan-Jantzen-Platz zum Besten geben.

Makanu als Höhepunkt

Höhepunkt wird am 2. Oktober das Möwenkonzert „Makanu“ im Kurhausgarten. Das Tonträgerlabel Coaast TMP und die Agentur Kulturmeer präsentieren die Songs zum Musical mit Bad Penny, Spill, Axel Tolksdorf und vielen anderen. Karten können in Coaast-Schallplattencafé am Leuchtturm 4 oder unter der Telefonnummer 0381 / 51 91 100 erworben werden.

Den Abschluss der Festtage markiert der Musiker Ola van Sander gemeinsam mit der Schülerband Easterlings am Sonntag um 15 Uhr auf dem Stephan-Jantzen-Platz. Gemeinsam spielen sie Rockklassiker und Songs aus den Stephan-Jantzen-Suiten.

Von Moritz Naumann