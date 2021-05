„Stephan Jantzen“ muss in die Werft: Wie es um Rostocks Eisbrecher steht

Rostock

Das Gesicht von Wilhelm Lück ist überzogen von kleinen Punkten. Doch es sind keine Sommersprossen, auch wenn der Rentner viel im Freien aktiv ist. Vielmehr handelt es sich um winzige rostige Späne, die er gerade vom Bootsdeck der „Stephan Jantzen“ entfernt hat und die auf ihm, seiner Kleidung und dem Boden landen.

Es sind Männer wie Lück, die den alten Eisbrecher seit Jahren liebevoll pflegen, seine Mängel beheben und dafür sorgen, dass dieses maritime Zeugnis zu einem beliebten Anlaufpunkt und begehrten Fotomotiv im Rostocker Stadthafen geworden ist. „Ohne unseren Verein und die Mitglieder könnte sich die Stadt den Erhalt gar nicht leisten“, ist Michael Egelkraut, Vorsitzender des Vereins Technische Flotte Rostock, überzeugt.

Vereinsmitglieder sind die ganze Woche auf dem Schiff

Immerhin erbringen seine Ehrenamtler an Bord pro Jahr rund 16 000 gemeinnützige Arbeitsstunden und kümmern sich um alles, was sie mit ihrem Wissen und handwerklichem Geschick erledigen können. Sieben Tage in der Woche sind die Vereinsmitglieder auf dem Schiff und übernehmen – wenn nicht gerade Pandemie ist und Besuchsverbot herrscht – auch die Führungen für interessierte Gäste.

Zur Galerie Der Eisbrecher „Stephan Jantzen“ muss in die Werft. Vor 20 Jahren ist das Schiff das letzte Mal ausgedockt worden. An Bord sind es vor allem Ehrenamtler vom Verein „Technische Flotte Rostock“, die sich um den Erhalt kümmern.

Doch der riesige ehrenamtliche Einsatz reicht nicht immer aus. Spätestens im November dieses Jahres muss die „Stephan Jantzen“ in die Werft. „Es ist immerhin 20 Jahre her, dass das Schiff zuletzt gedockt wurde“, so Egelkraut. Die Kosten dafür kann der Betreiberverein nicht tragen – dürfte er auch gar nicht, denn Eigentümer des Eisbrechers ist die Hansestadt. Vor gut zehn Jahren hat Egelkraut schon einmal eine Schätzung abgegeben, wie teuer ein Werftaufenthalt werden kann – „schon damals belief sich das auf 500 000 bis 600 000 Euro“.

„Kaum Reparaturkapazitäten in der Region“

Dazu kommen noch die Kosten fürs Verschleppen, die auch in die Zehntausende gehen. Doch wo der Eisbrecher gedockt wird, ist derzeit noch offen – die Gehlsdorfer Werft sei zu klein, an Genting-Werftstandorte sei kein Rankommen... „Leider sind Reparaturkapazitäten in unserer Region kaum vorhanden. Und ohne Hilfe beziehungsweise Kontakte der Stadt kommen wir da nicht weiter“, so Vereinsvorsitzender Egelkraut.

Dass die Themen rund um Rostocks maritimes Erbe im Rathaus Gehör finden, bekräftigt Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD): „Rostock ist eine Hafen- und Hansestadt, die Lage an der Ostsee und die Schifffahrt haben unsere Stadt groß gemacht. Der Erhalt unseres maritimen Erbes hat für uns als Kommune deshalb einen hohen Stellenwert“, so der Senator.

Das würden auch die erheblichen laufenden Aufwendungen und Investitionen belegen, die jährlich für das maritime Erbe fließen. „Daran ist auch nicht zu rütteln. Allerdings sollten wir uns jetzt darauf konzentrieren, das Vorhandene zu erhalten und bestmöglich erlebbar zu machen, statt buchstäblich immer neue Exponate an Land zu ziehen“, sagt Müller-von Wrycz Rekowski.

Zukunft des Schiffes um 20 Jahre verlängern

Was den Eisbrecher betrifft, gibt es eine Sache, die den Vorsitzenden des Betreibervereins positiv stimmt – und die auch für die Stadt positiv zu hören sein dürfte: „Ich gehe nicht davon aus, dass bei dem Werftaufenthalt teure Überraschungen ans Tageslicht kommen“, sagt Michael Egelkraut. „Der Schiffskörper besteht aus nicht rostendem Stahl und 18 Millimeter starken Platten“, erzählt der 72-Jährige. Bis auf Oberflächenrost dürften keine größeren Schäden zu erwarten sein.

Günter Görlitz (69) hat früher im DMR gearbeitet und steht zwischen den Hilfsdieseln, die für die Stromversorgung auf dem Schiff zuständig sind. Quelle: Dietmar Lilienthal

Aus Sicherheitsgründen sei allerdings die Erneuerung des Unterwasseranstrichs nötig. „Und wir wollen die zwei Kühlwassereinläufe zuschweißen lassen. Bisher ist damit zwar nichts passiert, aber das sind neuralgische Punkte, die vielleicht einmal Probleme machen könnten. Dem wollen wir vorbeugen“, erklärt Egelkraut. Er ist zuversichtlich, dass der Eisbrecher nach dem Werftaufenthalt erneut die Schwimmfähigkeit bescheinigt bekommt „und locker noch 20 weitere Jahre im Stadthafen liegen kann. Und wenn man diese vielen Jahre gegenrechnet, sind die Werftkosten im Verhältnis dann gar nicht mehr so hoch“.

Fehlender Nachwuchs ist die größte Sorge

Auch wenn der Zustand des Schiffes eine positive Zukunft vermuten lässt, hat Michael Egelkraut Anlass zur Sorge. Denn was dem Verein und damit dem Schiff fehlt, ist der Nachwuchs. „Unser harter Kern sind 25 Personen, insgesamt haben wir etwa 50 Mitglieder“, sagt der Vereinsvorsitzende. Das Durchschnittsalter sei hoch, reiche bis zu 80 Jahren. „Die Arbeit an Bord hält zwar körperlich und geistig fit, aber es finden sich dennoch nicht viele Jüngere, die mithelfen wollen“, sagt der Rostocker bedauernd.

Kapitän auf der Brücke: Michael Egelkraut ist Vorsitzender des Betreibervereins der „Stephan Jantzen“. Quelle: Dietmar Lilienthal

Deshalb ist es leider wahrscheinlich, dass die derzeitigen Ehrenamtler in einigen Jahren altersbedingt nicht mehr so viel machen können wie derzeit. Egelkraut hofft, dass sich weitere Freiwillige finden, die sich an Bord einbringen. Und das müssen nicht mal Seebären sein. „Wir finden für jeden ein Betätigungsfeld, wir haben hier vom Kapitän bis zum Bäcker alles dabei“, sagt Egelkraut. Er selbst steht sogar regelmäßig in der Kombüse, weil die Köche, die der Verein hatte, länger ausfallen. „Aber gerade das gemeinsame Mittagessen an Bord ist wichtig. Wir sind hier wie eine Familie“, sagt er.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eben dieser enge Kontakt und Austausch hätte den Vereinsmitgliedern auch während der Pandemie gefehlt. „Ich wurde täglich angerufen und gefragt, wann es wieder losgeht“, sagt der Vorsitzende. Seine Mitstreiter sind unendlich froh, dass sie nun wieder in größerer Zahl an Bord gehen dürfen. Auch wenn die Besucher noch fehlen.

So viel investiert Rostock in sein maritimes Erbe Jedes Jahr fließen aus dem städtischen Haushalt Millionen für den Erhalt von Rostocks maritimen Erbe – unter anderem eine Million Euro ins Traditionsschiff, dazu rund 700 000 Euro in die Hanse Sail. Für die Unterhaltung des Schiffskörpers der „Likedeeler“ sind jährlich 177 800 Euro Zuschuss an den Förderverein vorgesehen. Hinzu kommt die Förderung der maritimen Kinder- und Jugendarbeit des Vereins mit jährlich 81 000 Euro. Der Eisbrecher wird mit 24 000 Euro für Betriebskosten unterstützt, dazu werden keine Liegegebühren erhoben. Auch Vereine bekommen Geld – darunter die Seemannsmission oder „Jugend zur See“. Allein der TÜV für die Kräne im Stadthafen kostet alle drei Jahre etwa 60 000 Euro, die Societät erhält 40 000 Euro pro Jahr. Dazu kommen einmalige Invesitionen für Instandhaltung und Reparaturen – zuletzt unter anderem 3,2 Millionen für das Tradi, 980 000 Euro für die „Likedeeler“ und demnächst 58 000 Euro für die „Undine“.

Aber die kommen garantiert, sobald der Verein wieder die Gangway für die Öffentlichkeit ausklappt. Schließlich ist die „Stephan Jantzen“ nicht zu übersehen. „Wir liegen im Herzen der Stadt – und dort wollen wir auch bleiben“, erklärt Michael Egelkraut.

Von Claudia Labude-Gericke