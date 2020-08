Bützow

Stephan Meyer ( CDU) kandidiert für das Amt des Landrats. Die Wahl ist am 6. September. Der Landkreis-Dezernent für Inneres und Ordnung möchte die Verwaltung effizienter machen, Kitaplätze schaffen und das Gespräch mit der Hansestadt Rostock suchen.

Warum wollen Sie Landrat werden?

Mir liegt die Entwicklung des Landkreises am Herzen, denn hier lebe ich mit meiner Familie. Ein Landrat muss für Entscheidungen die Verantwortung tragen. Ich will dieser Verpflichtung nachkommen, – als Partner der Gemeinden und an der Seite der Ehrenamtlichen in Sport, Kultur und Feuerwehr. Mein Ziel ist es, die Wirtschaft und den Tourismus voranzubringen.

Wo sehen Sie die größten Probleme, wo würden Sie zuerst anpacken?

Die Verwaltung muss effizient und bürgernah arbeiten. In den letzten Jahren hat sich hier nicht viel bewegt. So müssen zum Beispiel Anträge schneller bearbeitet werden. Wir brauchen mehr Kitaplätze. Es fehlen Prognosen über künftige Schülerzahlen, um Schulerweiterungen planen zu können. Es gibt leider viele Baustellen. Wir müssen schnell handeln!

Wie wollen Sie die Zusammenarbeit mit Rostock in der Regiopole Rostock gestalten?

Hansestadt und Landkreis Rostock müssen für eine gute nachhaltige Entwicklung an einem Strang ziehen. Nur dann sind wir erfolgreich. Das Gemeinwohl muss im Vordergrund stehen, nicht die Interessen Einzelner. Neue Entscheidungsträger in Rostock haben auch den Landkreis im Blick. Wir brauchen daher eine neue, partnerschaftliche Gesprächskultur.

Welchen Handlungsbedarf sehen Sie beim Nahverkehr im Landkreis Rostock?

Das Umland wächst, die Pendlerströme auch. Wichtig sind bessere Taktung und mehr Verbindungen. Der Schülerverkehr in überfüllten Bussen ist verantwortungslos. Auch die Deutsche Bahn muss in die Pflicht genommen werden. Ich will einen attraktiven, klimaneutralen und bezahlbaren ÖPNV. Neue Technologien wie Wasserstoff und Digitalisierung können helfen.

Bildung, Wirtschaft, Tourismus, Soziales: Worauf setzen Sie Ihren Schwerpunkt für den Landkreis Rostock?

Wir müssen alles im Blick haben, denn das eine bedingt das andere. Wenn ich nur ein Thema nennen darf, dann ist es gute Bildung in Kita und Schule. Sie verhindert soziale Schieflagen. Wir brauchen aber auch faire Entgelte für motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte, zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher. Wirtschaft und Tourismus bauen letztendlich darauf.

Von Anja Levien