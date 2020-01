Sternsinger bringen Segen ins Rostocker Rathaus 

Stadtmitte

Einige Kinder summen selbst dann noch die Melodie, als sie das Rostocker Rathaus wieder verlassen: „Salamu aleikum, salam, salam. Friede, Friede sei mit dir und mir.“ Rund 160 Sternsinger aus der Rostocker Christusgemeinde und der Don-Bosco-Schule haben am Sonnabend den Segen ins Rathaus gebracht. Zuvor sammelten sie in der ganzen Stadt Spenden – verkleidet als die drei heiligen Könige Caspar, Melchior und Balthasar oder als Sternträger.

Im vergangenen Jahr sind in der katholischen Pfarrerei Herz Jesu mehr als 30 000 Euro zusammengekommen; das Einzugsgebiet reicht von Kühlungsborn über Rostock bis nach Graal-Müritz und Tessin. In diesem Jahr hoffen die Sternsinger auf eine ähnlich hohe Summe.

Sternsinger sammeln Geldspenden und Süßigkeiten

Es haben alle Familien etwas gespendet, die sie ab 9 Uhr besuchten, wie Josefine aus der Südstadt berichtet. Die Zehnjährige ist als König Melchior unterwegs und seit der zweiten Klasse bei der Aktion dabei. „Weil es Spaß macht“, sagt Josefine. Sie ist im Rathaus auf eine Leiter geklettert und hat am Büro der Bürgerschaftspräsidentin das Kreidezeichen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ angebracht.

Zur Galerie Es war das große Finale der diesjährigen Spendensammelaktion: Mehr als 100 Kinder haben am Sonnabend gemeinsam mit Eltern und Betreuern im Rathaus gesungen.

Das Motto der Sternsinger lautet diesmal: „Segen bringen, Segen sein. Frieden im Libanon und weltweit.“ Neben Spendengeldern sammelten die Kinder auch Süßigkeiten für die Rostocker Tafel. „Ich freue mich, dass ich diese nun an andere Kinder verteilen darf“, sagt die ehrenamtliche Tafel-Mitarbeiterin Michaela Neusser.

Pfarrer: „Wir alle brauchen den Segen Gottes“

Auch am Büro des Oberbürgermeisters und an der Tür des Bürgerschaftssaals sind Kreidezeichen angebracht worden. „Frieden ist vor allem bei der Bürgerschaft wichtig“, sagt scherzhaft Berthold Friedrich Majerus ( CDU), zweiter Stellvertreter der Rostocker Bürgerschaftspräsidentin. Er spricht von einer beeindruckenden Aktion mit langer Tradition. „Ich selbst war früher auch Sternsinger“, so Majerus.

Raik Schönfeld von der Ostsee-Sparkasse (Ospa) ist beeindruckt davon, dass sich so viele Kinder auf den Weg gemacht haben, um für andere Kinder zu sammeln. Schönfeld überreichte einen Spenden-Scheck der Ospa in Höhe von 1000 Euro. Pfarrer Dietmar Wellenbrock erinnert daran, dass alle den Segen Gottes brauchen. Gerade jetzt zum neuen Jahr. „Damit wir wissen, dass uns ein guter Stern begleitet bei dem, was wir uns vorgenommen haben“, so Wellenbrock.

Größte Solidaritätsaktion der Welt

„Die Sternsinger“ gilt als die größte Solidaritätsaktion der Welt, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Mit dem gesammelten Geld werden Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Einen pädagogischen Schwerpunkt setzt die Aktion mit Beispielland und Motto, um den Sternsingern die Lebenssituation von Kindern am konkreten Beispiel eines Landes nahe zu bringen.

1959 fand die erste Aktion des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ e.V. und des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) statt. Im Jahr 2019 sammelten rund 300 000 Sternsinger und 90 000 Begleiter rund 50,2 Millionen Euro. Es wurden 2018 rund 1832 Hilfsprojekte in 111 Ländern unterstützt und damit etwa 30 Millionen Kinder und Jugendliche erreicht.

