Steuerberater in MV lehnen Kassenbon-Pflicht für Kleinstbetriebe ab

Rostock

Deutschland droht 2020 der Kassenzettel-Wahnsinn: So sind ab 1. Januar alle Geschäfte verpflichtet, ihren Kunden einen Bon auszustellen und ihre Kasse mit einer neuen Sicherheitseinrichtung auszustatten. Im Klartext: Für jedes Brötchen, jede Kugel Eis, jede Bratwurst ... muss der Händler einen Kassenbon ausstellen, auch wenn der Kunde eine Annahme ablehnt.

Experten stellen Höhe des Bargeld-Steuerbetruges infrage

Der Bund will mit dieser neuen Kassensicherungsverordnung einen Bargeld-Steuerbetrug verhindern. Laut Stefan Bruhn, Sprecher des Schweriner Finanzministeriums, gehen dem Bund laut Schätzungen etwa zehn Milliarden Euro jährlich an der Kasse verloren. Diese Größenordnung wird von den Steuer-Experten vehement in Frage gestellt. „Die jährlichen bundesweiten Betriebsprüfungen bei Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern zeigen einen sogenanntes Mehrergebnis von rund 1,4 Milliarden Euro“, sagt Jörg Hähnlein. Der Geschäftsführer der Steuerberaterkammer MV betont, dass der Berufsstand der Steuerberater im Nordosten die Einführung der neuen Kassensysteme seit Jahren kritisch begleitet und die Belegausgabepflicht ablehnt.

Jörg Hähnlein, Geschäftsführer der Steuerberaterkammer MV Quelle: Archiv

Hähnlein: Kein Effekt für mehr Steuerehrlichkeit

Die neue Regelung soll den Finanzbehörden die Prüfung der Unternehmen erleichtern. Die Ausreichung von Kassenbons für Kleinstbeträge bringe laut Hähnlein jedoch keinen Effekt für mehr Steuerehrlichkeit. „Während die Finanzverwaltung bei der normalen Steuererklärung im Interesse der automatisierten Bearbeitung auf die Vorlage von Belegen verzichtet, will man ausgerechnet bei den Bargeldkassen mit Belegen zum Ziel kommen“, so der Fachmann.

Im Jahr 2016 wurden 2,86 Prozent der Kleinbetriebe und 0,85 Prozent der Kleinstbetriebe, die zusammen im Nordosten die Mehrheit der Unternehmen ausmachen, von den Finanzämtern geprüft. Bei mittleren Betrieben waren es nach Angaben des Finanzministeriums 6,21 Prozent. Dabei wurden insgesamt etwa sieben Millionen Euro nicht gezahlte Steuern entdeckt.

Millionen Kilometer zusätzlicher Kassenbons

Ein umweltpolitisches Problem fürchten indes vor allem die Händler und Umweltverbände. Allein die Handelskette Rewe rechnet mit 140 000 Kilometern zusätzlicher Kassenbons pro Jahr. Der Einzelhandel in Deutschland geht indes von mehr als zwei Millionen Kilometer zusätzlicher Länge an Kassenbons im Jahr aus. Besitzer von alten Kassen, die gar nicht umgerüstet werden können, müssen mehrere Tausend Euro in ein neues System investieren. Das trifft vor allem Kleinunternehmer.

Belegausgabepflicht trifft etwa 25 000 Firmen in MV

Die überbordenden Regelungen des Staates unter der Maßgabe, eine bessere Moral und höhere Steuergerechtigkeit herstellen zu wollen, seien unverhältnismäßig, erklärt Hähnlein. Diese würden als „beleidigend, belastend und undemokratisch empfunden“, betont er. Vor allem auch unter der Maßgabe, dass 3,1 Millionen der 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland weniger als zehn Beschäftigte haben, aber den gleichen hohen Besteuerungsanforderungen unterworfen sind wie Unternehmen mit 10 000 und mehr Beschäftigten. In MV sind nach Schätzungen der Kammer etwa 25 000 Unternehmen von der Belegausgabepflicht betroffen.

Neue Kassensysteme Die Einführung der neuen Kassensysteme gestaltet sich in den vergangenen Jahren sehr schwierig. Bereits seit 2017 gelten verschärfte Anforderungen an elektronische Kassensysteme. So müssen diese in der Lage sein, Umsätze zehn Jahre lang unverändert zu speichern. Hat der Unternehmer bei einer Betriebsprüfung keine Kasse, die diese Funktion besitzt, ist das Finanzamt zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen berechtigt. Dieser Mangel kann als Ordnungswidrigkeit, mitunter gar als Steuerhinterziehung geahndet werden.

Von Volker Penne