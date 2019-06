Rostock

Nach dem OB-Wahlforum wollte die OZ wissen, welcher Kandidat die Zuschauer im OZ-Medienhaus am ehesten überzeugen konnte.

Stefan Mohr (52), Psychotherapeut aus Stadtmitte, meinte etwa: „Ich fand es sehr gut, beide Kandidaten einmal persönlich zu erleben. Steffen Bockhahn hat mich mit seiner politischen Fachkenntnis überzeugt, Claus Ruhe Madsen durch seine unternehmerische Erfahrung und seine Art, mit Menschen umzugehen.“ Er werde Madsen wählen, sagte Mohr.

Den gleichen Favoriten hat Michael Strobel (55), Unternehmer aus Stadtweide: „Das Duell war sehr interessant, die Positionen der Kandidaten sind klar geworden. Mich hat Claus Ruhe Maden überzeugt, er war sehr emotional, sehr ehrlich und hat sich als Person dargestellt.“

Kein Showman

Ottilie Jarck war schon vor der Veranstaltung von Steffen Bockhahn überzeugt. Das Duell hat sie in ihrer Meinung nur bestärkt. Sie wird am 16. Juni für den linken Kandidaten stimmen. „Er ist vertrauenswürdig und fähig, nicht so ein Showman wie Madsen“, sagt die Rostockerin. Der große Applaus der Dänen-Fans hätte sie schockiert. „Vor allem, wie unkritisch da einfach bei jedem Satz applaudiert wurde.“

Auch im Internet konnten die Zuschauer des Live-Streams für den Kandidaten votieren, der sie am ehesten überzeugt hatte.

