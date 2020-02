Rostock

Wegen eines Warnstreiks stand in Rostock am Montagmorgen der öffentliche Nahverkehr still. 140 Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn-AG ( RSAG) beteiligten sich ab 3 Uhr an dem Ausstand, der das gesamte Stadtgebiet betraf, wie ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montagmorgen mitteilte. Bis 10 Uhr soll der Warnstreik andauern – dann werden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern in die vierte Runde gehen.

Es ist 7 Uhr. Auf dem Doberaner Platz bereiten Marktarbeiter gerade ihre Stände für den Verkauf vor. An den Straßenbahnhaltestellen ist es leer. „Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik bei der RSAG aufgerufen. Zwischen drei und zehn Uhr entfallen alle Straßenbahnen“, dringt im Fünf-Minuten-Rhythmus eine Durchsage durch die Boxen.

Streik trifft Arbeitnehmer

Maren Schicke hört dies nicht. Sie trägt Kopfhörer und wartet unbeeindruckt wie jeden Montag auf die Bahn. „Ich muss nach Lütten Klein“, sagt die Ärztin. Sie hat wenig Verständnis dafür, dass abermals innerhalb weniger Wochen Busse und Bahnen im Rostocker Stadtgebiet ausfallen. „Grundsätzlich kann ich das ja verstehen, aber so viele Menschen sind doch auf die Bahn angewiesen.“ Heute jedenfalls kommt sie nicht mit der Bahn zur Arbeit „Ich kann zum Glück auf ein Firmenfahrzeug umsteigen“, sagt sie und verlässt den Doberaner Platz.

Ein paar Meter weiter sitzt Alexander V. an der Haltestelle. Er arbeitet für ein Speditionsunternehmen am Überseehafen. „Ohne Bus und Bahn komme ich da nicht hin“, sagt er resigniert. Doch er ist vorbereitet. Mit Kollegen wurde eine Mitfahrgelegenheit organisiert. „Ich kann schon verstehen, dass man für mehr Geld streikt. Aber es gibt so viele andere Menschen, die auch nicht genug verdienen und dennoch darauf angewiesen sind, rechtzeitig auf Arbeit zu erscheinen.“

Gewerkschaft erhöht Druck zur vierten Verhandlungsrunde

Mit dem erneuten Warnstreik im Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern will Verdi am Tag der vierten Verhandlungsrunde in Rostock ihre Forderungen bekräftigen. Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte zuletzt ein Angebot von 4,4 Prozent mehr Lohn vorgelegt, das die Gewerkschaft als zu niedrig zurückwies. Die Gewerkschaft fordert indes für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro.

Der Rostocker Straßenbahn AG zufolge fallen in der Streikzeit sämtliche Fahrten auf allen Bus- und Straßenbahnlinien aus. Zudem werde es nach Ende des Streiks „noch eine Weile dauern, bis alle Busse und Straßenbahnen wieder fahrplanmäßig unterwegs sind“. Auf ihrem Twitter-Account und auch per Telefon will das Unternehmen die Fahrgäste über den aktuellen Stand informieren. Die S-Bahnen und Regionalzüge der Deutschen Bahn sowie die Fähren waren nicht vom Warnstreik betroffen.

Von Moritz Naumann / DPA