Stillstand in Rostock: Darum streiken Bus- und Bahnfahrer am Samstag

Seit Samstagmorgen drei Uhr stehen Busse und Bahnen im Raum Rostock still. Die Gewerkschaft Verdi Nord hatte am Freitagabend abermals zum Streik aufgerufen. Sowohl die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) als auch das Busverkehrsunternehmen Rebus stellten daraufhin ihren Betrieb für den gesamten Tag ein. Sowohl an der Dienststelle des Straßenbahnunternehmens als auch am Busbahnhof versammelten sich über 100 Mitarbeiter um für eine bessere Bezahlung zu streiken.

Einsam steht Hannelore Kuckli-Grünberg an der Straßenbahnhaltestelle Heinrich-Schütz-Straße in Rostock. Sie wartet auf die Bahn, mit der sie in die Innenstadt gelangen will. „Ich will mir etwas Schönes kaufen“, sagt die Rentnerin. Eine vorübergehende Passantin spricht Kuckli-Grünberg an. „Die Bahnen streiken heute wieder“, sagt sie. Die Rentnerin bedankt sich für die Information. „Dann gehe ich jetzt zu Fuß in die Stadt – aus Protest“, sagt sie und lacht.

Hannelore Kuckli-Grünberg steht einsam an der Haltestelle Heinrich-Schütz-Straße. Erst von vorübergehenden Passanten erfährt sie von dem Streik. Quelle: Moritz Naumann

Ein Streikszenario in Rostock

Ein paar hundert Meter weiter sind Menschen mit roten Fahnen und Warnwesten zu erkennen. Dort befindet sich die Zentrale der RSAG. In einer Feuerschale glimmt etwas Holz, es riecht nach Kaffee und warmen Würstchen. Knapp 100 Mitarbeiter des Unternehmens haben sich hier gut sichtbar an der Hamburger Straße versammelt. „Wir stehen hier seit 4.30 Uhr“, sagt Matthias Bialuch, Gewerkschaftssekretär der Verdi. Im Rostocker Stadtteil Schmarl, beim Busdepot, werde bereits seit drei Uhr gestreikt.

Warum nun gerade am Wochenende? „Das wissen viele nicht, aber das sind für Bus- und Bahnfahrer auch ganz normale Arbeitstage“, sagt Bialuch. Die stockenden Tarifverhandlungen seien für den Gewerkschaftssekretär nicht zu akzeptieren. „Wir hoffen auf eine Veränderung der Sichtweisen. Unsere Forderungen und das Angebot des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV) liegen nicht nur etwas, sondern Universen auseinander.“

Unterschiede zwischen Ost und West

Unter den streikenden Mitarbeitern der RSAG befindet sich auch Georgina F.. Sie steht seit sechs Uhr mit Warnweste an einer der meistbefahrenen Straßen von Mecklenburg-Vorpommern. Die 25-Jährige Bus- und Bahnfahrerin kann vor allem eines nicht verstehen: „Ich bin nach der Wende geboren und dennoch gibt es noch einen großen Unterschied zwischen Ost und West. Es ist nicht gerecht, dass man im Westen knapp 300 Euro mehr verdienen kann.“

Die Gewerkschaft Verdi hatte erst am Freitagabend zu den Streiks aufgerufen. „Wir hätten die Warnstreiks gerne frühzeitiger angekündigt. Leider hat der KAV das abgelehnt“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete. Vorausgegangen war eine Vertagung der Tarifverhandlungen. „Nachdem die Arbeitgeber ihr Angebot aus der zweiten Verhandlungsrunde nur leicht verbessert haben, müssen wir offensichtlich noch deutlicher machen, dass die Mitglieder mehr erwarten“, so Pliete.

Forderung: 2,06 Euro mehr die Stunde

Verdi Nord fordert ab dem 1. Januar eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde und einen Angleichungsschritt an die Busfahrerkolleginnen und -kollegen in anderen TV-N Tarifgebieten von 100 Euro. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 12 Monaten bekommen.

Am Dienstag hatte die Arbeitgeberseite ein neues Angebot vorgelegt. Dort habe sie 70 Euro mehr pro Monat für dieses Jahr und noch einmal monatlich 40 Euro mehr ab 2021 angeboten. Das lehnte die Gewerkschaft ab. "Wir gehen davon aus, dass da noch etwas geht", hieß es vonseiten der Gewerkschaft.

Verständnis für die Forderungen

Ob Hannelore Kuckli-Grünberg die Streikenden verstehen kann? „Ja, naja, jeder will ja mal eine vernünftige Rente haben. Ich kann nur durch meine Witwenrente überstehen. Anders wäre das gar nicht möglich. Im Westen sieht das doch wirklich ganz anders aus“, sagt die Rentnerin.

Von Moritz Naumann