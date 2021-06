Stimmen zum Warnemünder FKK-Streit: „Mischbereich geht gar nicht“

Warnemünde

Der Strand zwischen Warnemünde und Diedrichshagen soll künftig nicht mehr nur für Anhänger der Freikörperkultur zur Verfügung stehen. In einem Mischbereich sollen alle Besucher und Bewohner des Ostseebades auf ihre Kosten kommen. Doch geht diese Rechnung auf? Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei den Anwohnern und Unternehmern in Warnemünde nachgefragt.

„So ein Mischbereich geht gar nicht“, sagt Matthias Treichel, Betreiber der Warnemünder Strandoase. Er sieht auch in Bezug auf die Entwicklungen der letzten Jahre die Freikörperkultur gefährdet. „Überall an den Ostseestränden werden die FKK-Bereiche verkleinert und eingeschränkt.“

Aufgewachsen ohne Unterwäsche

Man sei damit aufgewachsen, dass man ohne Unterwäsche an den Strand gehen kann. „Wir wurden schließlich so erzogen.“ Ein Mischbereich sei konfliktbehaftet und biete Voyeurismus und Pädophilie womöglich eine große Bühne. „Ich denke, eine strikte Trennung ist besser“, sagt Treichel.

Auch Nadine Squarra hat so ihre Zweifel, ob ein Mischbereich der richtige Weg ist. „Das ist beiderseits problematisch“, findet die Betreiberin des Warnefornien-Ladencafés in der Warnemünder Mühlenstraße. Sie selbst geht lieber nackt als mit Klamotten baden. „Ich bin ja Ossi und damit aufgewachsen. Und ich kann schon verstehen, dass man sich nicht wohlfühlt, wenn Menschen in Textilien dann neben einem liegen.“ Man wolle natürlich vermeiden, dass man angeglotzt wird.

Textil-Badende benachteiligt?

Ilona Serwatka vom Eiscafé Zuckerhut findet den neuen Entwurf hingegen ganz vernünftig. „Denn bisher waren die Textilbadenden zwischen Warnemünde und Diedrichshagen ja benachteiligt.“ Ihr ist vor allem wichtig, dass der reine FKK-Bereich auf Höhe des Hotels Stolteraa erhalten bleibt. „Denn hier gehe ich traditionell wie viele Warnemünder auch mal baden“, sagt sie und lacht.

Für den Architekten Enno Zeug ist eine strikte Trennung der Bereiche die richtige Lösung, auch wegen potenziellen Voyeurismus. „Ich gehe zwar selber nicht mehr baden, finde aber darüber hinaus, dass die Freikörperkultur hier in Warnemünde geschützt werden sollte.“

Besucher aus dem Westen sind irritiert

Frank Martens, Betreiber des Hotels Warnemünder Hof und Vorsitzender des Tourismusvereines kann die Diskussion nur zu gut verstehen. Prallen doch in seinem Hotel beide Lager regelmäßig aufeinander. „Viele unserer Gäste schätzen den aktuellen Zustand. Es gibt aber auch immer wieder Besucher, vor allem aus dem Westen, die davon total irritiert sind.“

Ein großes Mischgebiet sieht er zwar auch als problematisch an, dennoch könne er den Gedanken des neuen Entwurfes gut nachvollziehen: „Es braucht für Urlauber und Anwohner in Diedrichshagen, die gerne in Textilien baden, eine erreichbare Lösung.“

