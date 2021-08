Rostock

Die Stimmzettel für die Landtagswahl im Landtags-Wahlkreis 4 müssen neu gedruckt werden. Darüber informierte die Wahlbehörde der Rostocker Stadtverwaltung am Freitag. Bei der namentlichen Auflistung der Parteien auf der linken Seite des Stimmzettels fehlt für die Partei „Freie Wähler“ der Zusatz Mecklenburg-Vorpommern. Das betrifft im Genauen den Wahlkreis 4 – Hansestadt Rostock I (Diedrichshagen, Warnemünde, Hohe Düne, Markgrafenheide, Rostock-Lichtenhagen, Groß Klein und Schmarl).

Insgesamt etwa knapp 1500 Briefwahlunterlagen für diesen Wahlkreis wurden bereits in dieser Woche verschickt. Die Wahlbehörde weist darauf hin, dass die Stimmzettel jedoch auch ohne den fehlenden Namenszusatz verwendet werden können. Wahlberechtigte, die bereits Briefwahlunterlagen mit einem fehlerhaften Stimmzettel erhalten haben, können diesen jedoch auf Wunsch ab voraussichtlich 1. September 2021 in der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle in der Schmarler Industriestraße 8 umtauschen.

Von OZ