Stine Albrecht erhält Rostocker Kunstpreis 2021

Steintor-Vorstadt

Der für Kleinplastik ausgeschriebene Preis geht in diesem Jahr an Stine Albrecht. Die Jury hatte 2021 die Wahl zwischen den fünf nominierten Kandidatinnen, deren Werke seit dem 30. Oktober in der Societät Rostock maritim präsentiert werden. Nach mehreren Wahlgängen fiel die Entscheidung für Stine Albrecht. Das Ergebnis wurde am Mittwoch bekannt gegeben. Auf eine größere Veranstaltung mit einer feierlichen Würdigung hatten die Organisatoren in diesem Jahr coronabedingt verzichtet. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Fünf Kandidatinnen waren nominiert

Der Rostocker Kunstpreis des Jahrgangs 2021 war für Kleinplastik bis 50 Zentimeter ausgeschrieben. Die Jury hatte in der ersten Stufe aus einem Kreis von 29 Bewerberinnen und Bewerbern fünf Kandidatinnen nominiert. Das waren Stine Albrecht, Monika Bertermann, Lena Biesalski, Takwe Kaenders und Anne Sewcz. Dann stimmte die Jury über die Gewinnerin ab.

Die Preisträgerin lebt auf Rügen

Stine Albrecht wurde 1988 in Stralsund geboren und wohnt heute in Poseritz auf Rügen. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Goldschmiedeausbildung an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau. Danach studierte sie bis 2015 Bildhauerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, dann an der Kunsthochschule Halle Burg Giebichenstein. Seit 2020 arbeitet Stine Albrecht freischaffend auf der Insel Rügen. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich vor allem mit Schmuck und plastischen Objekten und Installationen. Und das erfolgreich: 2017 belegte Stine Albrecht zum Beispiel den 2. Platz beim Wettbewerb zu Kunst am Bau für das Umweltbundesamt Dessau. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützte die Künstlerin 2020 mit einem Arbeitsstipendium. In diesem Jahr war sie Teilnehmerin der OZ-Kunstbörse, die leider im letzten Moment abgesagt werden musste.

Preis wird seit 2006 vergeben

Der Kunstpreis wird seit 2006 für wechselnde Genres ausgeschrieben und verliehen. Der Preis wurde von der Kulturstiftung Rostock e.V. initiiert, deren Vorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Methling ist. Die Stiftung hat sich einen Partner ins Boot geholt: Die Provinzial-Versicherung fördert den Preis mit 10 000 Euro. Bisherige Preisträger waren unter anderem Jürgen Weber (Malerei), Thomas Jastram (Plastik), Ruzica Zajec (Textil, Porzellan/Keramik, Glas) und Gerhard Stromberg (Künstlerische Fotografie). Im vergangenen Jahr hatte Ramona Seyfarth in der Sparte Freie Grafik den Preis gewonnen.

Ausstellung ist in Rostock zu sehen

Die aktuelle Ausstellung von Werken der fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Kunstpreis wurde in Partnerschaft der Kunsthalle Rostock mit der Societät Rostock maritim e.V. konzipiert und gestaltet. Die Ausstellung kann unter Beachtung der aktuellen Bestimmungen der Corona-Landesverordnung noch bis zum 12. Dezember besichtigt werden.

Von Thorsten Czarkowski