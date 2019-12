Störung bei der Rostocker Tram: Ersatzbusse auf Linie 3 platzen aus allen Nähten

Rostock

Wegen einer Störung im Rostocker Straßenbahnverkehr müssen die Rostocker aktuell auf Ersatzverkehr warten. Die Pressesprecherin der RSAG Beate Langner hat bestätigt, dass fünf Ersatzbusse zwischen der Station Steintor und Dierkower Allee fahren.

Betroffen sind etliche Rostocker im Feierabend- und Weihnachtsmarktverkehr. Die Ersatzbuss platzen aus allen Nähten, sodass Fahrgäste an manchen viel frequentierten Haltestellen wie dem Steintor auf den nächsten Bus warten müssen.

Bagger beschädigt Oberleitung am Petridamm

Die Störung wurde durch einen Oberleitungsschaden am Petridamm verursacht und betrifft die Straßenbahnlinie 3. Die Tram fährt zwischen der Station Hafenallee und Dierkower Allee. Bei der Baustelle am Petridamm hat ein Bagger am Dienstag gegen 14 Uhr eine Oberleitung beschädigt. Techniker der Rostocker Straßenbahn AG sind vor Ort um die Leitung wieder zu reparieren. Nach Angaben von Beate Langner kann die Reparatur nicht mehr lange dauern.

Mehr zum Lesen:

Von Nora Reinhardt