Wegen neuer Nebenwirkungen haben bereits die Länder Berlin und Brandenburg die Impfungen mit Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren ausgesetzt – das will auch die Stiko nun empfehlen. Viele Rostocker hatten bereits seit der vergangenen Woche eine Impfung mit Astrazeneca verweigert.

