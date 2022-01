Altkreis Bad Doberan

Sterben sie langsam aus? Über die Weißstorch-Population in Mecklenburg-Vorpommern gibt es leider nichts Gutes zu berichten. 42 Jungstörche wurden 2021 im Gebiet des Altkreises Bad Doberan zwischen Neubukow, Graal-Müritz, Tessin und Schwaan flügge. Nur vier Paare brachten einen Jungstorch zum Ausfliegen, bei elf Paaren waren es zwei. Eine erschreckend niedrige Zahl. Der Klimawandel macht ihnen zu schaffen. Das einstmals storchenreichste MV wurde von zahlreichen Bundesländern überholt.

Historischer Tiefstand bei den nistenden Störchenpaaren

Von den 39 Horsten im Altkreis Bad Doberan, die 2020 dauerhaft belegt gewesen waren, besetzten Störche ein Jahr später nur 31. Allerdings wurde vier Nester neu besetzt, so dass es 35 Horstpaare gab. Dennoch ein historischer Tiefststand, schreibt Stefan Kroll von der Landesarbeitsgemeinschaft zum Schutz der Weißstörche in seinem Jahresbericht.

Die Vögel finden kein Futter

„Schuld ist vor allem auch der Mangel an Nahrungstieren wie Feldmäusen, für bereits größere Jungstörche. Über 40 Prozent der Paare blieben im Altkreis Bad Doberan ohne Bruterfolg. Nach einem guten und zwei mittelmäßigen Storchenjahren war 2021 bei uns wieder einmal ein schlechtes“, so Kroll. „Auch die Anzahl der Jungstörche lag mit 42 um 14 niedriger als 2020. Nur 2016 hatte es noch weniger ausfliegende Jungstörche gegeben.“

Stefan Kroll von der Landesarbeitsgemeinschaft zum Schutz der Weißstörche legte seinen Jahrsbericht. vor. Das Foto zeigt ein Nest in Moitin. Quelle: Gunnar Gernhöfer

Die Storchensaison begann mit einem sehr kalten und trockenen April. Es folgte ein feuchter, kühler Mai. Der dadurch reich gedeckte Tisch mit Regenwürmern für die ganz kleinen Küken, förderte eine hohe Brutbereitschaft. Ein abrupter Temperaturwechsel mit zu warmer Witterung führte häufig zur Bildung von Schimmelpilzen in den Nestern, die gefährlich für die Küken sind. Ein Grund kann feuchter Rasenschnitt als Polstermaterial sein. In der folgten Trockenperiode verendeten zahlreiche Jungstörche oder wurden aufgrund von Futtermangel von den Altvögeln abgeworfen.

35 tote Küken im und unter den Nestern

„Wir registrierten insgesamt 35 tote Küken, 14 mehr als im Vorjahr. „Etwa 28 Küken starben im Alter von unter 14 Tagen“, so Kroll. In den einzelnen Dörfern trafen weniger Störche oder erst gar keine mehr ein. In Satow waren es zwei Unberingte ohne Bruterfolg.

Conventer Niederung bietet Nahrung für Störche

Erfreuliches kommt aus Neu Rethwisch. Dort kamen beide Störche am gleichen Tag. „Sie profitierten davon, dass die Conventer Niederung im Unterschied zu weiten Teilen unseres Betreuungsgebiets reichlich Feldmäuse zu bieten hatte“, schrieb Kroll. „Dieser Standort war der einzige im alten Landkreis mit vier flüggen Jungstörchen.“

Der erste Storch in Schmadebeck traf Mitte April ein. Sechs Tage später der zweite. Das neu zusammengesetzte Paar – die Störchin verunglückte ein Jahr zuvor beim Aufbruch in den Süden – brauchte Zeit, um zusammenzufinden, vermutlich auch, weil ein Seeadler am Nest störte. Leider scheiterte die Brut.

Immer weniger Störche kommen nach MV. Schuld sind Nahrungsmangel und schlechte Bedingungen beim Brüten. Quelle: Stefan Kroll

Single-Storch fand keine Partnerin mehr

Nur ein Storch ließ sich ab Mai in Steffenshagen nieder. Er war nicht immer am Nest, baute dieses aber in erheblichem Umfang in der Hoffnung auf Nachwuchs aus. Doch leider blieb er Single.

„Auch 2021 unterstützten zahlreiche Storchenfreunde meine ehrenamtliche Arbeit als Weißstorchbetreuer, was toll war“, sagt Stefan Kroll. „So bilden Gunnar Gernhöfer, Anke Hornburg und Tom Sandhoff mit mir ein Team mit Arbeitsschwerpunkten wie Beringung, Brutplatzerneuerung, Rettungseinsätze sowie Ringablesungen.“

Bargeshagen einst reiches Storchendorf

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in Bargeshagen noch über 50 Brutpaare gezählt. Gunnar Gernhöfer suchte mit der Gemeinde den Standort für eine neue Nisthilfe aus und hatte Glück, denn nicht immer werden sie angenommen. Ab Ende Mai besetzte ein unberingtes Weißstorchpaar den Korb und übernachtete dort unregelmäßig.

Das beringte schwedische Weibchen der beiden vorangegangenen Jahre wurde kurzzeitig im Horst in Vorder Bollhagen gesehen. Doch es wechselte nach Kröpelin, als dort sechs Tage später das Männchen eintraf. Am 9. April fand sich ein einzelner Storch in Vorder Bollhagen ein, der die längste Zeit allein blieb und sich offenbar auch noch ein Bein verstauchte.

In Berendhagen schlüpften zu Pfingsten vermutlich drei Störche. Leider wurde einer der Jungstörche auf dem Wegzug in Polen tot unter einer Stromleitung gefunden.

Bindegarn brachte den Tod

Tragischerweise trugen die Altvögel Bindegarn in das Nest in Reinshagen ein. Dies dürfte zum Tod von zwei der vier Küken beigetragen haben.

In Groß Bölkow war vorübergehend die beringte schwedische Störchin zu sehen, die 2019 und 2020 erfolgreich dort brütete. Sie ging in Horstnähe auf Nahrungssuche. Zuletzt war sie mit einem beringten Jungstorch aus Reinshagen zu beobachten.

Zwei Küken konnten überleben

In Heiligenhagen verstarb der Altstorch im August 2020. Es fand sich ein neues Paar, bei dem vier Küken geschlüpft sein dürften, von denen später zwei starben.

Seit etlichen Jahren besetzt ein unberingtes Männchen ab etwa Mitte März das Kröpeliner Nest. Mindestens vier Jungstörche schlüpften. Nur zwei überlebten. In Moitin lagen alle vier Kükenlagen tot unter dem Nest, dass die Altvögeln dann verließen.

Dank an alle Unterstützer und Storchenfreunde

Besondere Partner im Storchenschutz sind unter anderem die Tierklinik Rostock, der Kreisbauernverband Bad Doberan sowie der Zoo Rostock, der pflegebedürftige Störche aufnahm, der Bauernverband Bützow e. V., die Stromversorger Edis und WEMAG, die Stadtwerke Rostock, der Verein „Leben in Biestow“. „Der Landkreis Rostock gewährte dankenswerter Weise erneut eine Aufwandsentschädigung für einen Teil der gefahrenen Kilometer“, sagt Kroll.

Von Sabine Hügelland