Corona im Ostseebad - Stornierungen und Unmut in Warnemünde: So trifft 2G plus das Ostseebad

In Warnemünde wächst der Unmut bezüglich der bestehenden Corona-Verordnungen bei Hoteliers und Urlaubern. Neben einer großen Planungsunsicherheit steht die fehlende Testinfrastruktur im Fokus der Kritik. Das Testzentrum ist nun jedoch neu aufgestellt, genauso wie der Weihnachtsmarkt. Doch dieser erhalte „Prügel für die Maßnahmen der Bundesregierung“.