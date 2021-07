Das solarbetriebene Schiff liegt im Stralsunder Frankenhafen am Kai und ist zum vereinbarten Termin 31. Juli startklar. Doch die Hansestadt Rostock als Auftraggeber hat die Steg-Anlagen an beiden Ufern der Warnow dafür noch nicht fertig. Was passiert nun mit dem grün-weißen Fährschiff?