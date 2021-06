Rostock/Berlin

Plötzlich fängt sie an, zu jubeln. Juliane Ebner (50) sitzt vor ihrem Notebook, schlägt die Hände vors Gesicht, wirft sie in die Luft und ruft: „Das ist Wim Wenders! Wim Wenders!“ Diese Frau ist nicht nur ein Ausbund an Energie, eine Ausnahmekünstlerin, unglaublich sympathisch – sie ist auch ein Filmpreishamster.

Beim Interview meldet sich Wim Wenders

Während des Interviews zu ihrem elften Filmpreis erhält die Malerin, Grafikerin, Zeichnerin, Fotografin, Filmemacherin, Installations- und Multimediakünstlerin den zwölften Preis. Den Berlin International Art Film Festival-Award – ebendieses Festivals von Wim Wenders – für ihren 30-Minüter „Durchgangslage“.

Am 9. Juni hat Ebner dafür bereits den Film Award Venice Shorts Los Angeles erhalten. Im Dezember 2020 wurde der Streifen beim New Wave Short Film Festival in München für beste Animation geehrt und erhielt den Jury Special Award. Am 29. Januar 2021 erhielt sie den Internationalen Filmpreis des Rom Short Film Festivals.

Davon handelt „Durchgangslage“

Fünf Preise in einem halben Jahr, zwei in einer Woche – von Festivals in Deutschland, Italien, USA. Worum geht es in „Durchgangslage“? Die Künstlerin sagt: „Der Film handelt von Flüchtlingen. Vom ersten Genozid auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg – vom Balkankrieg.“

Der Auslöser für dieses Thema? Juliane Ebner ist eine Erinnerungskünstlerin, die Heimat und Geschichte mit den Themen des menschlichen Leids verknüpft. Im Grunde arbeitet sie wie Renaissancemaler an der menschlichen Kreatur und ihrer Not durch den Menschen. Nur eben im 20. Jahrhundert. Und mit den künstlerischen Mitteln des 21. Jahrhunderts.

Filmstill aus dem Animationsfilm „Durchgangslage" von Juliane Ebner Quelle: Juliane Ebner

„Durchgangslage“ ist für sie die logische Fortsetzung einer Frage, die sie in ihrem Animationsfilm „Landstrich“ (2017) gestellt hat: Wie konnte das sein? Der Film handelt in 29,27 Minuten von der Deutschen Geschichte – Weimarer Republik bis Mauerfall. Es geht um die Schicksale der Individuen und die Schuld der Masse. Der Grundtenor des Films war: „Oma, wie ging das? Wie konnte es sein, dass du deine Kinder großziehst, während nebenan die Nachbarn zum Holocaust abgeholt werden.“ Für diesen Film erhielt Ebner den Deutschen Kurzfilmpreis und die „Lola“.

„Nebenan wurden die Leute zum Töten abgeholt.“

Und dann die Frage – was nun? Da kamen ihre Kinder – alle drei schon erwachsen – ins Spiel. Als Juliane Ebner selbst junge Mutter und mit Kindererziehung, Windelnwechseln und alltäglichem Überlebenskampf beschäftigt war, passierte eine Tagesreise von Deutschland entfernt erneut ein Genozid.

Sie sagt: „Als ich meine Kinder gekriegt habe, wurden – Gott sei Dank – nicht nebenan die Leute zum Töten abgeholt. Aber ein paar Länder weiter. Und als Zeitspanne unglaublich kurz, dass nach dem Holocaust nicht mal 50 Jahre später erneut ein Völkermord auf europäischem Boden geschieht. Ich kann ja nicht meiner Oma diese Frage stellen und zu diesem Thema schweigen, als gehe es mich nichts an.“

Die Künstlerin Juliane Ebner vor ihrem Elternhaus in Stralsund Quelle: Christian Rödel

Also packte sie ihre Siebensachen in ihr Auto und fuhr auf den Balkan. Über Budapest nach Belgrad, Srebrenica, Sarajevo, Split und über Albanien, Kroatien und Slowenien zurück. Die Eindrücke, Begegnungen, Ereignisse, Erinnerungen verarbeitete sie in Aquarellen, Zeichnungen, großformatigen Bildern, kleinen Skizzen und daraus entstanden 29 Minuten und 50 Sekunden Filmstoff „Durchgangslage“. Juliane Ebner sagt: „Das muss man sich mal vorstellen. Statt in den Supermarkt kann ich mit meinem kleinen Cityflitzer mal schnell in die Todeslager auf dem Balkan fahren. So nah ist uns das.“

22 Animationsfilme seit 2007

Entstanden ist wieder ein preisgekrönter Animationsfilm. Seit 2007 der 22.. Eine Fleißarbeit. Pro Sekunde Filmzeit muss die Künstlerin 24 Bilder produzieren. Zwölf Filmpreise hat sie nun für „Durchgangslage“, „Landstrich“, „Vor aller Augen“ (2018), „Vom Walde her“ (2017) oder „Und alles grünt und blüht“ (2016) eingeheimst.

Außerdem ist 2021 das Projekt „Affäre“ für ARTE abgedreht worden. Filmpreise in ganz Deutschland, USA, Italien, Paraguay, Indien. Zufrieden? „Nö, bei den Kunstpreisen hakt es etwas“, lacht sie. Für den Rostocker Kunstpreis wurde sie 2015 zwar nominiert, den hat aber der Berliner Künstler Klaus Walter erhalten. 2018 war sie Teilnehmerin der OZ-Kunstbörse.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nächstes Projekt heißt „Stranden“

Zurzeit arbeitet die Künstlerin, die aus Stralsund stammt und in Berlin lebt, in der Atelierswohnung des Rostocker Kunstvereins in einem Aufenthaltsstipendium der Hansestadt. Das nächste Projekt läuft. „Stranden“ heißt es und erzählt von der Kindheit und Jugend an der Ostsee. Idylle ja, aber eben nicht nur. Ebner ist in Stralsund aufgewachsen, ihr Vater war Architekt, ihre Mutter Chemikerin – und damit als Akademiker im Sozialismus grundverdächtig.

Ihre Stasi-Opfer-Akte beginnt mit ihrem 14. Lebensjahr. Mit 15 wurde sie das erste Mal verhört. Zu den Jugenderinnerungen gehöre auch, dass man abends mit Freunden nackt in der Ostsee baden war. „Und plötzlich hast du im Scheinwerferlicht eines Grenzbootes gestanden. Das war schon ein Running Gag damals.“ Nur eben nicht lustig.

Die Ergebnisse ihres Stipendiums zeigt sie ab 1. Juli in der Stralsunder Jakobikirche. Sie sagt: „In Rostock hat es leider bisher nicht geklappt mit einer Präsentation. Aber ich freue mich, dass ich 15 Werke in meiner Heimatstadt zeigen darf.“ Am 11. September präsentiert das Rostocker Liwu ihren Film „Durchgangslage“.

Von Michael Meyer