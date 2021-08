Rostock/Börgerende

Es weht ein kräftiger Nordwest. Stärke fünf. In Böen sechs. Die Ostseewellen treffen an diesem Freitagabend seitlich auf den Strand zwischen Börgerende-Rethwisch und Heiligendamm (Landkreis Rostock). „Die Welle steht gut. Der Wind soll abflauen. Und das Wasser ist fast frei von Seetang“, freut sich Axel Symann (56).

Der Rostocker baut ein stabiles Dreibein auf. Symanns 4,25 Meter lange, hochwertige Brandungsruten finden hier sicheren Halt. Diese sind mit großen Rollen bestückt. Die 10 000er Modelle fassen 300 bis 400 Meter lange Spezialschnüre. Ein komplettes Angelgerät kostet locker mal mehr als 1000 Euro. Gemeinsam mit drei anderen „Beach Brothers“ will er vor allem Plattfische fangen.

Auch „Angel-Schwestern“ mischen mit

„Fast jedes Wochenende verabreden wir uns in kleineren Gruppen. Aktuell hat unser Meeresanglerverein 34 Mitglieder. Die stammen fast alle aus der Region, aber arbeiten und leben teilweise auch in Hamburg und Niedersachsen“, erklärt Vereinschef Nils Grauting (51).

Axel Symann bereitet seine Rute vor. Quelle: Martin Börner

Der Rostocker gehörte mit den gebürtigen Kröpelinern Michael (49) und Sebastian (42) Reinke vor sechs Jahren zu den insgesamt fünf Gründungsmitgliedern der „Strand-Brüder“. Diese haben auch „Angel-Schwestern“ in ihren Reihen. Neben Vorstandsmitglied Anne Reinke (34) und Gabi Hahn (50), die seit Jahren unter anderem als Schriftführerin agieren, mischt seit einigen Monaten auch Jana Höfer (46) in der Truppe mit.

Vereinschef Nils Grauting beschwert ein Stativ für die Ruten mit einem Wassereimer. Quelle: Martin Börner

Wurftechnik ist entscheidend

Die selbstständige Tätowiererin geht seit fünf Jahren dem Angelhobby nach. „Hier kann ich sehr gut abschalten“, sagt sie. „Die Jungs und die Gemeinschaft finde ich prima. Und lernen kann ich von ihnen hier beim Strandangeln eine Menge.“

Mit Schwung wirft die Bad Doberanerin (Landkreis Rostock) aus. Die Grundmontage taucht nach etwa 80 Metern in die Fluten ein. Grauting nickt anerkennend. „Das ist keine Frage der Kraft, sondern vor allem der Technik“, so der gelernte Dachdecker. Er gehört zu den deutschen Assen in dieser Disziplin und den erfolgreichsten Petrijüngern in MV.

Gut 180 Meter weit wirft der Allrounder mit Gewichten zwischen 100 und 175 Gramm. Ob Deutsche oder Weltmeisterschaften – der durchtrainierte Hansestädter war weltweit unterwegs, hat Top-Fische gefangen und zahlreiche Pokale geholt. Nach langwierigen Rückenproblemen will er langsam wieder einsteigen. Bei den Strand-Brüdern und -Schwestern schätzt er die große Kameradschaft.

Vier Mitglieder der „Beach Brothers“ am Strand von Börgerende-Rethwisch: Nils Grauting (v. l.), Bernd Schollbach, Jana Höfer und Axel Symann Quelle: Martin Börner

Schon als Knirpse dem Hobby gefrönt

Symann kurbelt die erste Flunder aus dem Wasser. 28 Zentimeter lang. Ein ordentlicher Auftakt. Sein Rostocker Strand-Bruder Bernd Schollbach (65) gratuliert und zieht mittels Ködernadel einen Wattwurm auf. Als Gewichte hat er Pyramiden-Bleie gewählt. „Im dunklen Abschnitt vor der Sandbank will ich den Köder platzieren“, erklärt der Petrijünger. Und sein Wurf passt genau.

Gut vorbereitet: Bernd Schollbach präsentiert mehr als 20 Mundschnüre für das Plattfischangeln. Quelle: Martin Börner

Die erfolgreichen Spezialisten probieren immer neue Montagen aus. „Wir lernen nie aus“, betont Michael Reinke. Er hat, wie Grauting, erstmals als Dreijähriger eine Angelrute in der Hand gehalten. „Diese Verbindung von Natur, frischer Luft und Tüfteln an den gängigsten Methoden ist reizvoll“, erklärt der Wahl-Doberaner.

Der in der landesweiten Angelszene bekannte Mecklenburger gilt im Verein als Vorfach-„Professor“. Entsprechend Untergrund, Wind- und Strömungsverhältnissen sowie den Fischarten kann er unter mehr als 50 selbst gefertigten Vorfächern wählen.

Michael Reinke, Vorfach-Spezialist der „ Beach Brothers“, hält eine Flunder in der Hand. Quelle: Volker Penne

„Wir wollen uns verstärkt um den Angelnachwuchs kümmern. Denn unsere jüngsten Mitglieder sind inzwischen schon 16 beziehungsweise 17 Jahre alt“, sagt Reinke. Am 21. August steigt deshalb das große Sommerfest der Brandungsangler in Bad Doberan.

Mehrere Flundern und eine Brasse

Die Vereinsmitglieder kreieren beispielsweise Auftriebselemente aus Kunststoff. Symann hat das richtige Händchen bei der Auswahl am heutigen Abend. Er holt eine Doublette – bestehend aus Flunder und einer kräftigen Brasse – aus dem Meer. Dank der unweit befindlichen Jemnitz-Schleuse, hier endet unter anderem das Mühlenfließ, schnappen sich mitunter diese kräftigen Süßwasserfische die Würmer.

Michael Reinke, eines der Gründungsmitglieder der Beach Brothers, ist auch ein Vorfachspezialist und hält eine 26 Zentimeter lange "Platte" in der Hand. Quelle: Volker Penne

Später vermelden auch Jana Höfer und Bernd Schollbach erste Fänge. Sieben Flundern und eine Brasse können sich sehen lassen. Der Wind lässt nach. Zeit für den Wechsel von Vorfächern, Mundschnüren und Grundbleien. Bei letzteren wird statt der Pyramiden- beispielsweise die Olivenform gewählt. Die Brandungsangler sind in ihrem Element.

Von Volker Penne