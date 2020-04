Jungunternehmer Hannes Mirow hat erfunden, was Fußballer begeistert und nun Geldgeber überzeugen soll. In der TV-Gründer-Show will er mit innovativen Schienbeinschonern einen lukrativen Deal an Land ziehen. Was der Wirtschaftsingenieur zu bieten hat und was er sich von Maschmeyer und Co. erhofft.