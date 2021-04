Strandkörbe, Events und Sicherheit: So plant Rostock für den Sommer

Warnemünde

Man sei bestens gerüstet, heißt es aus der Rostocker Tourismuszentrale mit Blick auf die anstehende Sommersaison in Rostocks Seebädern. Gemeinsam mit den Fachämtern, der Polizei, den Servicepartnern und ehrenamtlichen Unterstützern habe man die vergangenen Monate genutzt, um neue Initiativen auf den Weg zu bringen und die Qualitätsstandard in den Seebädern auszubauen.

Für die Sicherheit auf dem Wasser werde demnach wieder die DRK-Wasserwacht sorgen. An Land ist täglich der Bäderdienst der Polizei gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst und seinen Strandvögten unterwegs. Unterstützt werden sie zusätzlich vom Sicherheitsdienst JM Event & Security. Erster Einsatztag werde der 13. Mai sein. Während an Land bis 5. September auf Streife gegangen wird, sind die Wachtürme bis 19. September besetzt.

Tausende Strandkörbe für Rostock

Nachdem es in den letzten Wochen zu diversen Diskussionen um die Strandbewirtschaftung gekommen war, gibt es nun zumindest Klarheit in puncto Strandkörbe. Elf Anbieter werden in Warnemünde ca. 2187 Strandkörbe und 42 Liegen zur Vermietung bereitstellen. In Markgrafenheide stellen fünf Anbieter insgesamt 77 der beliebten Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Fünf barrierefreie Strandaufgänge sind in Warnemünde, zwei in Markgrafenheide geplant.

Im Fokus stehe in dieser Saison besonders das Thema Kinder und Familie. So sind insgesamt etwa 150 Kinderveranstaltungen geplant. Neben Umwelt- und Zaubershows, Alpakawanderungen sowie verschiedenen Mitmachaktionen gibt es auch eine besondere Neuerung: Im Rahmen einer Wissenskinderführung sollen die Kleinsten Diverses zu Natur- und Geschichtsthemen spielerisch lernen können.

Bekannte Formate weiter in der Planung

Das traditionelle Veranstaltungsformat „Musik, Kunst und Mee(h)r“ wird vom 21. bis 24. Mai, also rund um Pfingsten, stattfinden. In diesem Rahmen plant man mit dem Möwen-Musical „Manuka“ eine besondere Premiere im Kurgarten von Warnemünde. Unter Hochdruck arbeite man außerdem an gelungenen Konzepten für die Warnemünder Woche (3. bis 11. Juli), die Hanse Sail (5. bis 8. August), das Stromfest (9. bis 12. September) und die Stephan-Jantzen-Tage (30. September bis 3. Oktober).

Für die sportlichen Höhepunkte sollen die Sport-Beach-Arena am Leuchtturm und der AOK-Active-Beach unter der Leitung des Hansa-Originals Andreas Zachhuber sorgen. Während die Arena am Leuchtturm lokalen Vereinen zur Verfügung stehen soll, wendet sich der Active Beach vor allem an die Gäste des Ostseebades. Hier könne man wieder Felder anmieten, Sportgeräte ausleihen und an Kursen teilnehmen. Optimistisch sei man auch hinsichtlich der Austragung der Deutschen-Beachsoccer-Meisterschaft. Derzeit befinde man sich in Abstimmung mit dem DFB für ein solches Event.

Von Moritz Naumann