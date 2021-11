Warnemünde

Seit den 60er Jahren ist die Familie Saat im Warnemünder Strandkorbbusiness. Man habe sich hochgearbeitet: Von Transporteuren und Lageristen zu Vermietern an einem der begehrtesten Strände von Mecklenburg-Vorpommern. Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprechen Pierre Saat und sein Sohn Philipp über die Geschichte des Familienunternehmens und die Herausforderungen am Warnemünder Strand.

„Meine Mutter hat neben ihrer Arbeit im Teepott für die lokalen Strandkorbunternehmer gearbeitet und die Körbe vermietet. Mein Vater hat diese immer zum Saisonstart an den Strand gefahren und am Ende wieder ins Lager gebracht“, sagt Pierre Saat. So habe alles angefangen – als Nebenerwerb, „damit die Söhne nicht verhungern.“ Es habe für den Transport 50 Pfennig pro Korb gegeben, erinnert er sich.

Auf dem Buckel in den zweiten Stock

Der heute 57-Jährige sei damit aufgewachsen, habe seine Eltern früh unterstützt. „Mein Vater hatte so einen Handkarren mit Rollen gebaut. Damit haben wir die Körbe bis zu den Hallen am Moor gebracht, einen nach dem anderen.“ An eine eigene Strandkorbvermietung sei damals aber nicht zu denken gewesen. Der Markt war rund um die Lokalmatadoren wie Wittenburg oder Bettermann und später auch den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) gesättigt.

„Früher standen ja auch noch viel mehr Strandkörbe am Strand, etwa 5000. Heute sind es vielleicht gerade mal 2500“, sagt Saat. Und damals seien die alten Rohrkörbe aus Weidenzweigen noch deutlich schwerer gewesen als die heutigen Plastikkörbe. „Teilweise haben wir die dann auf dem Buckel und über eine Leiter ins Lager im zweiten Stock geschafft“, sagt Saat.

Keine lange Bedenkzeit

Erst nach der Wende haben seine Eltern den Mut gehabt, selbst eine Vermietung aufzumachen. „Sie haben dann eine Lagerhalle von einem Korbmacher abgekauft und mit 30 eigenen Strandkörben angefangen.“ Der Großteil der Lagerhalle wurde wiederum als Stellfläche für die zahlreichen Strandkörbe in Privateigentum verwendet.

„Manche haben einen Garten, manche einen Strandkorb. Manche haben auch beides“, sagt Saat und lacht. Er hat in seinem früheren Leben eigentlich als Reparaturschuhmacher gearbeitet, stand 2002 vor einer schweren Entscheidung. „Mein Vater hatte einen Schlaganfall und ist im Anschluss dann verstorben“, sagt er. Wer sollte die Geschäfte also weiterführen? „Ich brauchte nicht lange überlegen. Mit dem Unternehmen konnte ich mein eigener Herr werden.“

Strandkorblehre in Jugendjahren

Und dies nimmt er auch zum Anlass die Tradition weiterzuführen, das Unternehmen rund um die Strandkorbvermietung nach und nach an die nächste Generation weiterzugeben. Denn Sohn Philipp hilft auch schon in seinen Jugendtagen ordentlich mit und lernt alles, was es um die Körbe zu wissen gibt.

„Bei den neuen Modellen geht immer was kaputt. Entweder wird die Farbe durch den Sand abgeschmirgelt oder die Markise oder das Tischbrett haken“, sagt Saat. Heute werden Neuausfertigungen mit einer Lebensdauer von sieben bis acht Jahren angepriesen. „Die alten Modelle halten ewig. Wir haben dem Heimatmuseum mal einen knapp 100 Jahre alten Strandkorb überlassen. Der ist noch bestens in Schuss“, sagt Pierre Saat.

Keine Planungssicherheit, kein Kredit

Sein Sohn Philipp ist übrigens seit 2013 ebenfalls sein eigener Herr und betreibt bereits selbstständig eine Strandkorbvermietung. „Als Starthilfe hat er 30 eigene Strandkörbe bekommen und ist somit genauso gestartet wie seine Großeltern“, sagt Pierre Saat. Heute verwalten beide etwa 600 Körbe, 300 sind im familiären und 300 weitere im privaten Besitz.

Ihr Revier sind die Strandaufgänge sechs und sieben und 16 und 17. Doch wie lange das so ist, bleibt noch abzuwarten. „Denn weil die Stadt noch immer keinen gültigen Bebauungsplan hat, können wir immer nur von Jahr zu Jahr planen“, sagt Pierre Saat. Man sei dementsprechend nur geduldet, der Pachtvertrag läuft im nächsten Jahr erst mal wieder aus. „Große Sprünge können wir so nicht machen. Man bekommt ja auch keinen Kredit, wenn man keine Planungssicherheit hat.“

Andere Standbeine wegen fehlender Sicherheit

Sohn Philipp streckt seine Fühler dementsprechend auch nach anderen Einkommensquellen aus. Seit 2019 betreibt er die Gastronomie „Weststrand“ an der Kreuzung Kleiner Sommerweg/Parkstraße. „Dort hatten wir jetzt fast das ganze Jahr eine Baustelle vor der Tür. Dadurch hatten wir viele Einbußen“, sagt er. Da auch hier die Stadt der Eigentümer und er lediglich der Pächter auf Kurzzeit ist, plant er aktuell sogar sein nächstes Projekt. „Ab Februar biete ich einen Fahrradverleih in Warnemünde an. Fahrräder gehen immer“, sagt Saat.

Damit habe er bereits genug für den Winter zu tun. Doch auch Vater Pierre macht sich keine Sorgen um Langeweile. „An Arbeit mangelt es nicht“, sagt er, während er mit dem Finger auf die zahlreichen Körbe in der familieneigenen Lagerhalle zeigt. Diese würden Pflege benötigen. Darüber hinaus tue etwas freie Zeit auch gut, denn spätestens ab April steht er von Montag bis Sonntag wieder am Warnemünder Strand. „Ich mache das noch, solange ich kann. Ich liebe diese Arbeit an der frischen Luft und an diesem Strand.“

Von Moritz Naumann