Strandkörbe und Gastro in Warnemünde: Stadt und Land einigen sich

Warnemünde atmet auf: Nachdem lange unklar war, ob Strandkörbe und gastronomische Versorgung am Strand des Ostseebades in diesem Jahr aufgebaut werden können, haben sich das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) und die Fachämter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nun doch auf eine weitere Duldung einigen können. Jedoch hat der Kompromiss nicht nur Gewinner. In Markgrafenheide bangt ein alteingesessener Strandkorbvermieter um sein Saisongeschäft.

„Ab sofort können die Bewirtschafter in Warnemünde und Markgrafenheide ihre saisonalen Angebote am Strand aufbauen“, heißt es von Seiten des Landwirtschaftsministeriums. Im März hatte das Amt deutlich gemacht, dass es die illegalen Bauten am Warnemünder Strand eigentlich nicht weiter dulden wolle. Da seit knapp zehn Jahren die rechtliche Grundlage in Form eines Bebauungsplans fehle, sah man die Sicherheit für Natur und Besucher in Gefahr. Der Aufbau der beliebten Strandoase von Matthias Treichel wurde gestoppt. Es folgten über mehrere Wochen Gespräche zwischen Bewirtschaftern, Landes- und Stadtämtern.

Höhere Auflagen für Unternehmer

„Der Strand ist ein Aushängeschild für den Tourismus. Er ist aber auch Teil des Küstenschutzes und Lebensraum für zahlreiche Arten. Damit dieses komplexe System funktioniert, müssen Regeln eingehalten werden. Deswegen freue ich mich, dass nun viele Menschen zusammengewirkt haben, um hier eine Strandkultur zu ermöglichen, die den Ansprüchen an Versorgungs­qualität aber auch an Sicherheit und Hygiene genügt“, sagt Agrar- und Umweltminister Dr. Till Backhaus.

Für die Strandbewirtschafter bedeutete dies in diesem Jahr, dass sie ausführliche Antragsunterlagen vorlegen mussten, die sich auf den noch in Bearbeitung befindenden Bebauungsplanes beziehen. Damit seien sowohl die Anforderungen an den Küstenschutz als auch an die Bauordnung berücksichtigt. So sei eine Voraussetzung, dass feste Bauten am Strand im Falle einer Sturmflut innerhalb von zwölf Stunden zurückgebaut werden können.

Warnemünder Strandoase in Vorbereitung

„Die Einschränkungen der Pandemie haben alle touristischen Anbieter hart getroffen. Umso wichtiger ist die jetzt gefundene Einigung, um nach dem Ende des Lockdowns kraftvoll aus den Startlöchern zu kommen. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön für das konstruktive und zielführende Miteinander“, sagt Dr. Müller-von Wrycz-Rekowski, Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung der Hanse- und Universitätsstadt.

Unternehmer Matthias Treichel bereitet derzeit den Bau seiner Strandoase vor. Was sich ändern wird? Statt auf Pfählen setzt er auf Betonplatten, statt einem Pavillion gibt es ein Festzelt und statt am Wasser baut er näher an der Düne. Derzeit plant er ab 4. Juni am Strand wieder im Geschäft zu sein. „Bis dahin werden wir mit einem kleinen Kassenhäuschen Strandkörbe und mit einem Bierwagen Getränke und Eis anbieten.“ Ab wann auch die derzeit noch verwaist wirkenden Strandkörbe wieder in Betrieb gehen können, entscheidet die Landesregierung am Mittwoch. „Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen, dass es endlich wieder los gehen kann“, sagt Treichel.

Auf das gewohnte Bild der Strandoase in Warnemünde müssen Rostocker und Urlauber in diesem Jahr verzichten. Quelle: Matthias Tasler / Taslair

Strandoase in Markgrafenheide bangt um Existenz

Doch nicht alle sind mit den Regelungen zufrieden. Michael Krahs betreibt seit 17 Jahren die Strandoase in Markgrafenheide. „Statt der etwa 80 Quadratmeter bekomme ich dieses Jahr nur 15 Quadratmeter Fläche für feste Bauten zur Verfügung.“ Dieser Zustand sei für sein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern – drei davon sind Festangestellte – unhaltbar. „Wir hatten eine große Terrasse, ein Lager und auch eine extra Fläche für Rollstuhlfahrer. Die kann ich unter diesen Bedingungen nicht bieten“, sagt der Strandkorbbetreiber, den unter diesen Bedingungen ein großer Teil seines Umsatzes fehlt.

Zum Pfingstwochenende hat der Unternehmer eine provisorische Bar errichtet um überhaupt etwas anbieten zu können. Außerdem hat er die Onlinepetition „Rettet die Strandoase Markgrafenheide“ gestartet, für die er bis Dienstagnachmittag bereits über 3000 Unterzeichner gewinnen konnte.

Rollstuhlfahrende fühlen sich ausgegrenzt

„Als Markgrafenheider Rollifahrer konnte ich all die Jahre durch die Strandoase barrierefrei an den Strand (...). Befreundete Rollifahrer, die die optimalen Gegebenheiten hier so gern genutzt und genossen haben, sind sehr schockiert. Wir Rollis fühlen uns ausgegrenzt und hoffen, dass wir uns doch weiterhin hier treffen können“, schreibt etwa Manja Abel in der Kommenspalte auf der Petitionswebsite. Dort stellen sich sowohl Anwohner als auch Urlauber an die Seite des Unternehmers und verdeutlichen, welche vielen positiven Erinnerungen sie mit der Strandoase verknüpfen.

Noch in dieser Woche wolle Krahs sich mit Finanzsenator Wrycz-Rekowski treffen, um doch noch eine Lösung für sein Gewerbe und auch die Rollifahrer im Heideort zu finden. Die Stadt plant derweil noch in diesem Jahr, nach über zehn Jahren, einen fertigen Bebauungsplan für den Strand in Warnemünde der Bürgerschaft vorzulegen, damit sowohl die Unternehmer als auch deren Gäste künftig eine Planungssicherheit bekommen.

