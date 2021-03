Rostock

Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen Ausbildungsbetriebe vor großen Herausforderungen. Gerade in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie ist es keine leichte Aufgabe, die Lehrpläne wie gewohnt umzusetzen, weiß Anne Schlücker vom Strandresort Markgrafenheide. Fehlende Gäste, Kurzarbeit und Abstandsregelungen erschweren die Arbeit enorm.

Gefragt sind daher Flexibilität, innovative Ideen und kreative Lösungsansätze. „Wir haben uns in den vergangenen Monaten die Köpfe zerbrochen, wie wir auch in dieser schwierigen Situation ein guter Ausbildungsbetrieb sein können“, sagt die Prokuristin. Dabei herausgekommen seien zwei Projekte.

„Endlich wieder Kunden-Kontakt“

Für das erste wurde der Imbiss „Strandkiste“ frühzeitig aus seinem Winterquartier geholt und prominent am Spielplatz platziert. Zum einen, um den Strandspaziergängern und den Spielplatzbesuchern die Möglichkeit auf ein heißes Getränk oder einen leckeren Snack zu bieten, aber vor allem, um den Auszubildenden eine Aufgabe zu geben, die Verantwortung schult und viele wertvolle Ausbildungsinhalte vermittelt. Von der Inventur über die Zubereitung und den Verkauf bis hin zur Kassenabrechnung wird die „Strandkiste“ fast selbstständig von den Lehrlingen betrieben.

„Anfangs war das eine ganz schöne Herausforderung, doch jetzt ist es vor allem schön, wieder direkten Kontakt mit den Kunden zu haben“, schwärmt Lena Burr. Die 20-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung zur Hotelkauffrau und ist froh, dass sie auch trotz Corona viele verschiedene Einblicke in den Hotelbetrieb bekommt. „Es ist zwar alles ein wenig anders, dafür aber superabwechslungsreich.“

Dem kann Wolf Walter nur zustimmen. Der angehende Kaufmann für Tourismus und Freizeit befindet sich derzeit im letzten Lehrjahr und soll anschließend vom Betrieb übernommen werden. „Ich bin froh, dass wir uns hier eigenständig einbringen können und an verschiedenen Projekten teilnehmen dürfen.“

Soziale Netzwerke aus Unternehmenssicht

Der Imbiss sei schließlich nicht die einzige Aktion, die das Strandresort in den vergangenen Monaten aufgestellt hat. Bereits in der Weihnachtszeit haben sich die Nachwuchsköche bei der Rostocker Tafel engagiert. Darüber hinaus hat Marketingleiterin Marlén Strelow die „Social Media AG“ ins Leben gerufen.

Privat hätten die Azubis zwar schon reichlich Erfahrung in den sozialen Netzwerken gesammelt, nicht aber aus unternehmerischer Sicht. „Auf diese Weise konnten sie nach einer theoretischen Einführung ganz selbstständig erste Facebook-Beiträge und Instagram-Storys erstellen und diese im Namen des Unternehmens veröffentlichen“, erklärt Strelow. Ein Projekt, das von den Auszubildenden mit viel Herzblut verfolgt wird. „Hierbei kommt es alleine darauf an, was unsere Gäste lesen und vor allem sehen wollen. Es ist schön, wenn wir ihnen mit unseren Beiträgen eine Freude machen können“, ergänzt Burr.

Von Susanne Gidzinski