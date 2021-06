Strandversorgung in Markgrafenheide gesichert: Aber wie geht es weiter?

Markgrafenheide

Seit 17 Jahren markiert die Strandoase von Michael Krahs das Zentrum in Markgrafenheide. Sowohl Urlauber, Anwohner und auch Rollstuhlfahrende haben hier die Möglichkeit, den Sommer abseits des Warnemünder Trubels zu genießen. Doch in dieser Saison war die Strandoase, wie die Menschen sie kennen, in Gefahr.

Unternehmer Michael Krahs sollten statt der gewohnten 80, nur 15 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Eine Petition und Gespräche mit der Stadt sorgten nun jedoch für einen Umschwung. Fast 7000 Unterzeichner bekundeten bislang per Klick ihre Solidarität mit der Markgrafenheider Strandoase, zahlreiche Kommentare zeugen von einer engen Bindung zu der Einrichtung. Einer der Hauptstreitpunkte war die Rollstuhlterrasse, die es auch den mobilitätseingeschränkten Menschen ermöglichte, Strand und Meer zu genießen.

Eine Lösung auf Holzpfählen

Die Rufe wurden erhört. „Ich befinde mich im Aufbau“, sagt der glückliche Unternehmer Krahs. Nach einem Gespräch mit Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski am Ende der vergangenen Woche kündigte dieser an, dass man eine Lösung finden wolle. „Am Montag erhielt ich dann eine Mail mit der Genehmigung“, sagt Krahs, der seine Oase nun wie gewohnt auf Holzpfählen, die in den Markgrafenheider Strandsand geschlagen werden, errichtet.

Bereits zum Pfingstwochenende hatte der Unternehmer eine provisorische Bar errichtet, die im Rahmen der genehmigten 15 Quadratmeter geblieben war. Was jedoch fehlte, waren die gewohnten Terrassen für Besucher und Rollstuhlfahrer, die Platten für den barrierefreien Zugang und die Spielmöglichkeiten in Form von Volleyballfeldern und Spielplatz.

Vorausgegangen war ein Disput zwischen dem Staatlichen Amt für Umwelt und Naturschutz (Stalu) und der Hansestadt Rostock. Landwirtschaftsminister Till Backhaus kritisierte die Hanse- und Universitätsstadt, da es nach zehn Jahren Bearbeitung noch immer keine B-Pläne für Rostocks Strände gebe. Die Sicherheit für Besucher und Natur könne somit nicht gewährleistet werden, Bauten wie die Strandoase Treichel oder jene von Michael Krahs seien illegal.

Sportlich, aber kein Problem

Die Strandbewirtschafter waren nun aufgefordert, umfangreiche Antragsunterlagen vorzulegen, die sich auf den noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplan beziehen. Damit wollte man sicherstellen, dass die Bestimmungen des Küstenschutzes berücksichtigt werden. Eine der Hauptanforderungen für diese Saison war, dass im Falle einer Sturmflut alle am Strand befindlichen Bauwerke innerhalb von zwölf Stunden rückbaubar sind.

Dies sei für Krahs zwar sportlich, aber kein Problem, wie er bereits Ende März gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG beteuerte. Der Bau basiere auf mobilen Wagen, Terrassen im Stecksystem und Naturholzpfählen. Diese Konstruktion könne im Ernstfall innerhalb kurzer Zeit abgebaut werden. Nach Angaben von Stadtsprecher Ulrich Kunze sei die Zwölf-Stunden-Auflage noch immer aktuell.

Ein Ort für alle

Der Ortsbeirat aus Markgrafenheide stellte sich von Beginn an hinter den Unternehmer. „Die Strandoase ist ein Treffpunkt für alle Altersgruppen aus dem Ort. Und es ist eine der wenigen Stellen, an denen Rollstuhlfahrende an den Strand gelangen können“, sagt Henry Klützke (Die Linke), Ortsbeiratsvorsitzender von Markgrafenheide.

Er habe in seiner Nachbarschaft selber eine betroffene Person und wisse daher um die Wichtigkeit von barrierefreien Zugängen und Aufenthaltsmöglichkeiten am Strand. „Wir sind unheimlich froh, dass gemeinsam mit dem Finanzsenator eine so schnelle und konstruktive Lösung, von der sowohl alle Einwohner als auch Urlauber in Markgrafenheide profitieren werden, gefunden werden konnte.“

Rollstuhlfahrende bekommen Lösung

Laut OZ-Informationen soll sich auch die Behindertenbeauftragte der Hanse- und Universitätsstadt, Petra Kröger, in den Fall eingeschaltet und für eine umfänglichere Lösung eingesetzt haben. Michael Krahs vermittelt, dass es für Rollstuhlfahrende in diesem Jahr definitiv eine Lösung geben werde. Dies sei laut Angaben der Stadt auch eine Voraussetzung für den Betrieb der Strandoase.

„Die Rollstuhlterrasse liegt zum Aufbau schon bereit“, sagt der Unternehmer. Krahs müsse lediglich noch einen Stabilitätsnachweis seiner Oase erbringen. Wann die Oase wieder so eröffnen wird, wie Besucher es gewohnt sind? Das könne Krahs noch nicht mit Sicherheit sagen. Ein Getränk im Sonnenschein sei am kommenden Wochenende jedoch mindestens in einer kleinen Lösung denkbar. Zudem stehen mehrere Strandkörbe zur Vermietung bereit.

Von Moritz Naumann