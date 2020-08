Bad Doberan

„Weit schlimmer als alle anderen Vorkommnisse an der Ostseeküste waren in den 1950er Jahren die ‚Teufelseier‘, wie man die Treibminen aus dem Zweiten Weltkrieg nannte. War so ein Teufel in meinem Strandvogtbereich angeschwemmt und gemeldet worden, galt es, den Küstenstreifen weiträumig abzusperren, das Minensuchkommando der Seestreitkräfte der Nationalen Volksarmee über den Rat des Kreises zu alarmieren und bis zur Ankunft der Spezialisten zu warten“, berichtete Otto Wünsch, der letzte Strandvogt an der mecklenburgischen Ostseeküste zwischen Heiligendamm und Gemarkung Kägsdorf.

Ihre Zuständigkeit in einem Küstenabschnitt und ihre Befugnisse standen mehrere Jahrhunderte im Mittelpunkt von Auseinandersetzungen an der Küste.

Streitigkeiten über Zuständigkeit

Die Grenzen der Seestädte Rostock und Wismar und auch die der landes- sowie grundherrlichen Territorien waren am Küstenstreifen und im Wasser nicht abgesteckt. Bei Schiffsstrandungen gab es immer wieder Streitigkeiten wegen der Zuständigkeit, der Höhe des Bergelohns und die Herausgabe des Eigentums des Schiffers betreffend.

Wismarsche Zeugen behaupteten im 16. Jahrhundert, dass ihre Strandvögte die Strandgerechtigkeit sogar bis „halb nach Rostock hin“ – Kägsdorf, Brunshaupten, Doberan – ausgeübt hätten. Vermutlich muss das für die verantwortlichen Beamten lohnend gewesen sein.

Rechtsauffassungen lagen weit auseinander

Wie weit die Rechtsauffassungen über geltende Grenzen am Strand und auch in der Ostsee am Ende des 16. Jahrhunderts auseinanderlagen, verdeutlichen Zeugenaussagen aus dieser Zeit: Nach Meinung des Schiffers Heinrich Bumgarde aus Wismar (1597) reicht der Wismarsche Hafen bis an die Poeler Brücke, „soweitt einer mitt einem pferdt ins wasser reitten köndte.“

Der Brauer und Kaufmann Jürgen Tabbert aus Wismar erklärte (1579), „er hette wol gehörtt, da sie hertzogen zue Meckelnburg wie auch die vom adel an der strandgerechtigkeitt nicht weitter recht hetten, alss wan einer mitt einem pferdt ins wasser reitte, biss [es] ihme die hueffe bedecke, undt er alsdan mitt einem hueffeisen von sich ins wasser werffen köndte.“

Schiffbrüchiges Gut gehörte Besitzer oder Erben

Nach dem Strandrecht, verkündet von Heinrich Borwin I. im Jahre 1220, gehörte schiffbrüchiges Gut dem Besitzer oder seinen Erben, durften die Schiffbrüchigen an der Bergung ihres Gutes nicht gehindert werden. Es gestattete auch keinem, sich etwas von dem fremden Eigentum anzueignen. Strandvögte sollten es für die Besitzer sicher aufbewahren. Doch gegen diese Bestimmungen gab es immer wieder Verstöße.

Es hat Jahrhunderte gedauert, bis sich die von Borwin ausgesprochenen Grundsätze an Mecklenburgs Küste durchgesetzt hatten. Strandanwohner und auch adlige Landeigentümer an der Küste beanspruchten immer wieder über Bord gegangenes und im Schiff verbliebenes Gut für sich. Die beiden mecklenburgischen Seestädte Rostock und Wismar forderten deshalb vom Landesherrn die strenge Bestrafung der Vögte, wenn sie sich Strandgut aneigneten oder unterschlugen.

Rostock ließ Schwaaner Vogt enthaupten

So geschah folgendes: Die Stadt Rostock beschuldigte zum Beispiel den Schwaaner Vogt Gert Vrese des Raubes von Gut, Kleinodien, Takelwerk und barem Geld eines Kaufmanns nach seiner Schiffsstrandung. Daraufhin ließ ihn die Stadt Rostock ergreifen und einschließlich des Dieners enthaupten. Dem Bukower Vogt Oldeselle drohte das gleiche schwere Urteil, doch mit Hilfe des Herzogs Magnus entging er seinem Schicksal.

Die Bewohner der Stranddörfer interessierten sich bei Schiffsstrandungen oder angeschwemmtem Gut kaum für geltendes Recht. Als 1688 ein Wismarsches Schiff bei Kägsdorf auf Grund lief, bereicherten sich Bauern und auch der Strandvogt an einem Teil des Gutes. Dessen Herausgabe gestaltete sich auf Druck der mecklenburgischen Regierung schwierig, weil der adlige Grundbesitzer sich in der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit gegenüber seinen Bauern eingeschränkt fühlte.

Landesregierung legte Bergegeld fest

Bergekosten wurden seit etwa 1550 sowohl von den Hilfeleistenden der Städte Rostock und Wismar als auch von den herzoglichen Beamten bei Schiffsstrandungen erhoben. Es bestand zum Beispiel aus einem Teil der Ladung oder aus Geld. Zum Zeichen der Besitzergreifung und zur Sicherstellung ihrer Ansprüche sollen herzogliche Strandvögte den Schiffern auch die Segel und das Steuer abgenommen haben.

In einer Verordnung vom 2. Juli 1802 legte die Mecklenburgische Landesregierung verbindlich fest, was der Schiffseigner bei Hilfeleistung einer Strandung an Bergegeld zu zahlen hatte. Danach erhielten die Strandbeamten zusammen täglich 4 Rtl (Reichstaler), ein Einzelner 2Rtl und ein Gerichtsangestellter 1 Rtl. Der eigentliche Bergelohn wurde nach dem Tagelohn der Untertanen vergütet, der zwischen 24 bis 32 Schillingen täglich betrug.

Wächterposten gegen geringes Entgelt

Nach der Strandungsordnung des Deutschen Reiches vom 17. Mai 1874 fielen alle diesbezüglichen Angelegenheiten an den Küsten in den Zuständigkeitsbereich der Strandämter. Dieser Behörde oblagen nach einer Schiffsstrandung die Rettung von Menschenleben sowie die Bergung von Schiffen und deren Gut.

Die Organisation der Strandämter, die Abgrenzung ihrer Bezirke, die Anstellung von Beamten sowie das Dienstverhältnis zwischen Amt und den untergeordneten Strandvögten lagen in der Obhut der Land- bzw. Stadtkreise an der Küste. Die Strandämter hatten laut Strandungsordnung an geeigneten Örtlichkeiten seefahrtskundige Personen zu Strandvögten zu bestellen und deren Namen, Wohnsitz und Verantwortungsbezirk öffentlich bekannt zu machen.

Für den Küstenabschnitt zwischen der Westgrenze der Feldmark Ostseebad Heiligendamm und der Westgrenze der Feldmark Meschendorf wurden die Strandvögte vom Mecklenburg- Schwerinschen Landrat des Kreises Rostock bzw. des Amtes Doberan berufen und von der Ortsverwaltung Arendsee bzw. Brunshaupten (seit 1938 Kühlungsborn) in ihr Amt eingeführt.

Strandvogt arbeitete nebenamtlich

Die Tätigkeit des Strandvogts galt als nebenamtlich, praktisch als Wächterposten gegen ein geringes Entgelt, für den folglich auch die Vögte nur ein geringes Zeitvolumen aufbrachten. Ihr Aufsichtsgebiet war zu groß, um es täglich zu beobachten, gar abzugehen oder abzufahren.

Deshalb traf man in der oben genannten Strandungsordnung im Paragraf 4 die Festlegung, dass eine Schiffsstrandung sowohl beim zuständigen Strandvogt als auch bei der Gemeindebehörde zur Anzeige gebracht werden musste. Die Verantwortung für die Bergung hatte derjenige Strandvogt zu verantworten, der das Schiff als erster betrat. Ihm oblag es auch, unbekanntes strandtriftiges Gut öffentlich zu versteigern.

Polizei musste Vogt unterstützen

Er war berechtigt, bei Strandungen die Polizeigewalt auszuüben. Das erlaubte ihm gleichzeitig, zur Rettung von Menschenleben die erforderlichen Fahrzeuge und Gerätschaften und auch alle Zugänge zum Strand in Anspruch zu nehmen. Dabei durften die Fahrzeuge und Gerätschaften der Vereine zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) nur zur Rettung von Menschenleben herangezogen werden, wenn die Vereinsmannschaft nicht selbst einschritt.

Nach den oben aufgeführten Instruktionen zur Strandungsordnung waren die Polizeibehörden verpflichtet, auf Verlangen des Strandvogtes „in allen Maßregeln ohne Verzug Beistand zu leisten, welche im Falle einer Seenot zur Rettung von Menschenleben sowie zur Bergung oder Hilfeleistung dienlich sind.“

Als der Strandvogt und Dünenaufseher Heinrich Gloede am 30. April 1936 aus seinem Amt als Strandvogt ausschied und ihm die Gemeinde- und Badeverwaltung Brunshaupten im Auftrage des Landrates für seine treuen Dienste dankte, führte sie gleichzeitig den Zollgrenzangestellten Hermann Schwarck als neuen Strandvogt für den Bezirk Ostseebad Arendsee ein und verpflichtete ihn „ durch Handschlag“ auf seine Aufgaben.

Fischer Friedrich Jarchow wurde geachtet

Der Fischer Friedrich Jarchow aus Rerik (früher Alt Gaarz) war als Strandvogt in seinem Zuständigkeitsbereich zwischen Kägsdorf und der Mündung des Hellbaches im Salzhaff tätig. Der aus einer angesehenen Fischerfamilie stammende Friedrich Jarchow lebte von 1864 bis 1945. Auf Grund seiner Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit achtete man ihn in seiner Gemeinde. Dieser korrekte Mann, Träger der Lebensrettungsmedaille des Großherzogs von Mecklenburg, hat alle Schiffsstrandungen in seinem Bereich genau aufgezeichnet.

Urkunde im Heimatmuseum Rerik. Quelle: OZ

Der Kühlungsborner Fischermeister Otto Wünsch wurde 1956 offiziell in sein Amt als Strandvogt eingeführt. Ein Dienstausweis bestätigte seine Funktion. In seiner Vollmacht, vom Rat des Kreises ausgestellt, heißt es: „Seinen Anordnungen ist Folge zu leisten.“ Sein Dienst endete 1971 mit der Auflösung aller Strandämter in den Kreisen der DDR an der Ostseeküste.

Der Kühlungsborner Fischermeister Otto Wünsch. Quelle: OZ

Teilweise haben die Verwaltungen der mecklenburgischen Ostseebäder nach der Einheit Deutschlands ihren Ordnungshütern am Strand die Bezeichnung „Strandvogt“ gegeben.

Von Jürgen Jahncke