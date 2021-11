Straßenadventskalender und Weihnachtsmarkt in Dummerstorf

Dummerstorf

Die Gemeinde Dummerstorf erweckt in diesem Jahr mit dem Straßenadventskalender eine nachbarschaftliche Tradition wieder zum Leben. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde wird in der Vorweihnachtszeit jeden Tag ein neues Türchen geöffnet. Mit dabei sind Firmen, Vereine aber auch Familien, die mit verschiedensten Aktionen die Tage vom 1. bis zum 24. Dezember gebührend feiern wollen. So veranstaltet die Gemeinde Dummerstorf selbst am 10. Dezember 2021 ab 15 Uhr auf dem Platz hinter dem Rathaus einen kleinen Adventsmarkt. Dort soll es vor allem Handwerkliches zu kaufen, aber auch viele Leckereien zum Naschen geben. Wer beim Straßenadventskalender mitmachen möchte, kann sich unter Telefon 038208 /62863 melden. „Wir freuen uns auf viele schöne Türchen und ein gemütliches Beisammensein in der Vorweihnachtszeit“, sagt Bürgermeister Axel Wiechmann.

Von Stefanie Adomeit