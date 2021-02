Rostock

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt von Rostock ist es am Mittwochnachmittag zum Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. In dem Kleinwagen befanden sich eine Mutter und ihre kleine Tochter. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Verkehrsunfall gegen 16.30 Uhr in der Doberaner Straße, kurz vor dem Werftdreieck.

Bislang steht fest, dass die Straßenbahn der Linie 1 von der Haltestelle Maßmannstraße kam, über das Werftdreieck in die Doberaner Straße einfuhr. Die Fahrerin eines Mitsubishi Colt, die sich auf der parallel zu den Bahnschienen verlaufenden Straße befand, wendete plötzlich mit ihrem Wagen. Dabei schaute sie offenbar nicht in den Rückspiegel.

Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr reagieren

Der Straßenbahnfahrer konnte so schnell nicht mehr reagieren und prallte mit seiner Bahn in die Fahrerseite des Kleinwagens, der kurz nach dem Aufprall noch ein paar Meter weiter geschoben wurde. Augenzeugen des Unfalls hatten sofort den Notruf gewählt und Rettungskräfte zur Hilfe gerufen. So rückte schließlich ein kompletter Löschzug der Feuerwehr, Notarzt und die Polizei in die Doberaner Straße aus.

Das Teilstück zwischen Einmündung Kabutzenhof und Werftdreieck musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Sowohl die Mitsubishi-Fahrerin als auch ihre Tochter kamen in ein Krankenhaus. Über die Art und Schwere der Verletzungen wurde an der Unfallstelle nichts bekannt. An Bahn und Pkw entstand hoher Sachschaden, dieser wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Polizei nun aufgenommen.

Von Stefan Tretropp