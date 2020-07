Straßenbahn rammt Auto am Rostocker Gerberbruch: Mann schwer verletzt

Rostock

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag in der Rostocker Innenstadt gekommen. Am Gerberbruch stießen ein Auto und eine Straßenbahn zusammen. Der Pkw-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Wie die Beamten mitteilten, hatte sich das Unglück gegen 17 Uhr zugetragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 54-jährige Fahrer des Renault auf der Warnowstraße unterwegs und wollte kurz vor der Straßenbahnhaltestelle die Gleise überqueren, um nach links abzubiegen. Dabei missachtete der Mann am Steuer die Vorfahrt der von links kommenden Bahn.

Mann in deformiertem Wrack eingeklemmt

Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Straßenbahnfahrer sein Tonnen schweres Gefährt nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. So kam es zum Zusammenstoß, die Bahn prallte in die Fahrerseite des Autos. Nach der Kollision wurde der Renault noch einige Meter weit mitgeschleift.

Zahlreiche Passanten in der Haltestelle wurden Augenzeugen des Unfalls und verständigten den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten daraufhin in den Gerberbruch aus. Der 54-Jährige war in seinem deformierten Wrack derart eingeklemmt, dass er von Feuerwehrleuten mit schwerem Gerät herausgeschnitten werden musste – über eine halbe Stunde.

Fahrgäste blieben unverletzt

Dabei mussten die Einsatzkräfte unter anderem die Fahrertür abtrennen. Dann kam der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Leicht verletzt mit einem Schock kam der Straßenbahnfahrer in die Klinik.

Die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Strecke blieb für den Bahnverkehr in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von Stefan Tretropp