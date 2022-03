Rostock-Südstadt

Fassungslos blickt Jan Bleis auf die beiden zerstörten Straßenbahnen: Mit so einem Unfall hätte der Technik-Vorstand der Rostocker Straßenbahn AG wohl niemals gerechnet. Die vorderen Teile der Triebwagen sind völlig deformiert. Überall liegen Glassplitter. Auf den Gleisen liegen die Teile der Fahrerkabine, die herausgeschnitten wurden, um den eingeklemmten Fahrer zu bergen.

Dass ein Auto mit einer Straßenbahn zusammenstößt, passiert ja ab und zu. Daran ist dann auch meist der Autofahrer schuld, wie zuletzt vor knapp drei Wochen am Goetheplatz. Doch dass zwei Straßenbahnen sich derart ineinander verkeilen, wie am Mittwoch auf Höhe der Stadthalle passiert, ist eigentlich technisch ausgeschlossen.

Daher dürfte Bleis gespannt darauf warten, was die Unfallermittler herausfinden. Noch während die Bergung der fast 40 Verletzten läuft, vermessen sie mit langen Maßbändern die Bremswege der beiden beteiligten Bahnen. Dabei kriechen sie auch unter die Trümmer. Auch die Aussagen der beiden Fahrer dürften interessant sein. Doch einer der beiden liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Einer der zehn Schwerverletzten, der Fahrer einer Straßenbahn, sei noch immer in einem kritischen Zustand, erklärte die Sprecherin. Der Mann war eingeklemmt worden und musste mit schwerem hydraulischem Gerät befreit werden.

Straßenbahn nicht komplett signalgesteuert

Bleis erklärt: „Die Weichen werden grundsätzlich über den Bordcomputer der Straßenbahn entsprechend der Linienkennung gestellt. Der Fahrer muss aber trotzdem die Weichenstellung beachten.“ Denn die Straßenbahn fahre – anders als die Eisenbahn – nicht komplett signalgesteuert, sondern auf Sicht. „Es gibt kein externes Stellwerk, sondern das passiert allein zwischen Straßenbahn und Weiche“, so Bleis weiter.

Am Rande des Geschehens steht eine andere Straßenbahnfahrerin und hält sich mit einem Heißgetränk warm. Sie saß am Steuer der nächsten Bahn, die in Richtung der Unfallstelle unterwegs war. Doch auch diese kann nicht weiterfahren, weil auf dem gesamten Trassenabschnitt der Strom abgestellt werden musste. Insgesamt sind vier Bahnen deswegen gestrandet. Jetzt blickt auch die Fahrerin ungläubig auf die Trümmer und sorgt sich um den verletzten Kollegen.

Nur wenige Passanten verfolgen das Geschehen, da auch der Durchgang für Fußgänger weitgehend gesperrt ist. Eine ältere Frau steht mit ihrem Fahrrad auf der anderen Straßenseite: „So ein direkter Zusammenstoß – das ist das erste Mal, dass ich das erlebe. Da bin ich schon richtig geschockt und wünsche mir, dass die Verletzten möglichst schnell wieder auf die Beine kommen.“

Bild der Verwüstung an der Unfallstelle

Auch Anwohner Christian Kutz kann kaum glauben, was er sieht: „Das ist Wahnsinn. So wie das aussieht, muss der Fahrer der anderen Straßenbahn geschlafen haben. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, denn so etwas hat es hier noch nicht gegeben.“

Etwa zwei Stunden nach dem Unfall leert sich die Kreuzung langsam. Die letzten Rettungswagen fahren mit Blaulicht in Richtung der verschiedenen Krankenhäuser. Auch Feuerwehr und Polizei packen ihr Gerät ein. Zurück bleiben fast nur noch die RSAG-Mitarbeiter.

Denn sie haben noch einiges zu tun: Gegen 18 Uhr wird der am stärksten zerstörte Triebwagen per Kran auf einen Tieflader gehoben. Der Rest der Bahn sowie der komplette zweite Zug sind nach Angaben der RSAG immerhin noch soweit fahrbereit, dass sie später am Abend auf den Gleisen abgeschleppt werden können.

Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt. Der Straßenbahnverkehr läuft am Tag nach dem schweren Unfall ebenfalls. Die Sachverständigen müssen nun unter anderem klären, warum eine Gleisweiche eine der Straßenbahnen in eine Kurve gelotst hat, anstatt dass sie - wie geplant - geradeaus fuhr. Auch die Polizei ermittelt. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, hieß es.

Von Axel Büssem