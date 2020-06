Straßenkunst: So unterstützt die Stadt Rostock nun die Auftritte

Rostock

Arne Lifson ist erleichtert. „Dass hier wirklich mal mit einer solchen Konsequenz gehandelt wird, finde ich toll“, sagt der Rostocker, der zwanzig Jahre lang als „ Arne Feuerschlund“ mit Varieté, Gaukelei und Feuershows aufgetreten ist. Die Corona-Krise zwingt ihn zu einem Neuanfang – als Straßenkünstler tritt er nun unter seinem bürgerlichen Namen auf. Dafür gibt es jetzt Unterstützung der Hansestadt Rostock. Wie am Dienstag bekanntgegeben wurde, ist es ab sofort möglich, Genehmigungen für Straßenkunst im öffentlichen Raum kurzfristig zu erhalten.

„Aufgrund der prekären wirtschaftlichen Lage vieler Künstler haben wir uns entschieden, Straßenkunst bewusst und schnell zu unterstützen“, so Holger Matthäus, Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau. „ Straßenkunst ist Kultur vor unserer Haustür! Dieses hohe Gut gilt es zu bewahren! Ich wünsche den Künstlern alles Gute!“ Dieses erleichterte Verfahren ist, so Arne Lifson, auch auf die Lobbyarbeit zurückzuführen, die er und sein Künstlerkollege Kaspar Groß in den vergangenen Tagen betrieben haben. „Mitte Juni haben wir auf der Straße gespielt, als plötzlich das Ordnungsamt kam und uns gesagt hat, dass wir illegal handeln. Das lief nicht so respektvoll ab, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagt er. „Daraufhin haben wir uns an Politiker gewandt und unsere Situation geschildert.“

Anzeige

Unterstützung von Politikern

Unterstützung gab es unter anderem von Christoph Eisfeld ( FDP) und Eva-Maria Kröger (Linke). „Die Reaktionen waren sehr positiv und haben uns positiv überrascht. Hier wird ein starkes Statement gesetzt“, sagt der Künstler. „Die Problematik wurde dann auch an Herrn Matthäus herangetragen, der sich für uns einsetzt. Er übernimmt die Bürgschaft für uns Künstler und ermöglicht uns, in Rostock aufzutreten.“

Weitere OZ+ Artikel

Beantragung geht formlos und digital

Die Beantragung einer Genehmigung für Auftritte kann nun digital an mobilitaet@rostock.de gestellt werden. Der formlose Antrag muss Angaben zur Darbietungsart, zu Ort und Uhrzeit sowie zum Künstler und zur mobilen Erreichbarkeit beinhalten. Die Stadtverwaltung prüft die gegebenen Rahmenbedingungen, wie etwa Überschneidungen zu anderen Veranstaltungen. „Erfolgt innerhalb von zwei Arbeitstagen keine Rückmeldung, tritt automatisch eine Genehmigungsfiktion ein“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Dieses Antragsverfahren gilt bis 31. Dezember 2020. Gebühren werden – analog zu der Erweiterung bei der Straßengastronomie – nicht erhoben.

Tour geplant

Der Rostocker Künstler möchte mit seiner Straßenshow auf Tour gehen und auch in anderen Städten auftreten. „Wir werden in den kommenden Tagen unsere Show verbessern, unsere weiteren Auftrittsmöglichkeiten planen und an die letzten Wochen anknüpfen“, verrät er. Die Termine gibt Lifson unter anderem über seine Facebook-Seite bekannt.

Von Katharina Ahlers