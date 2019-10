Ungewöhnliche Fotos: So sehen Rostocker Obdachlose ihre Stadt

Rostock

Eigentlich gehören sie zu den Hauptpersonen bei dieser Ausstellungseröffnung. Doch Achim und Falko halten sich eher im Hintergrund, hören mit einem stillen Lächeln den Rednern zu, die über die 250. Ausgabe der Rostocker Straßenzeitung „Strohhalm“ und über die Fotos reden, die aus diesem Anlass im Foyer des Kunstzentrums Frieda 23 hängen. Fotos, die die Stadt aus der Sicht der Zeitungs-Verkäufer zeigen, aus der Sicht von Menschen also, die nur sehr wenig Geld zum Leben haben, von Arbeitslosen, Asylbewerbern und Obdachlosen. Achim und Falko sind zwei von ihnen.

Mit Einwegkameras durch Rostock

„Fotografiert einfach das, was ihr jeden Tag seht!“ Mit diesen Worten hatte die Strohhalm-Redaktion schon vor Monaten Einwegkameras an die Verkäufer verteilt. Falko, 31 Jahre alt, geboren in Zittau, erinnert sich noch genau an das erste Bild, das er damit aufgenommen hat. „Ich wollte den Brunnen am Uniplatz fotografieren. Das war Überwindung, weil ein Haufen Leute davor standen.“

Zwar gab es von der Redaktion keinerlei Vorgaben oder Einschränkungen, aber Chefredakteur Frank Schlösser hatte allen erklärt, dass Menschen, die mit abgelichtet werden, immer erst um ihr Einverständnis gebeten werden müssen. Falko stand lange unschlüssig im Stadtzentrum, mochte niemanden fragen, ob er ihn fotografieren darf und wartete einfach so lange, bis das Areal einen Moment lang menschenleer war.

Bildergalerie: Fotos der Ausstellung „ Rostock unbequem“

Zur Galerie Es ging nicht um Glanz und Ästhetik, sondern um das „Leben nebenan“. Die Straßenverkäufer der Zeitung Strohhalm zogen über mehrere Monate hinweg durch Rostock und sammelten Eindrücke aus ihrem Alltag. Nun darf Jeder das Ergebnis sehen.

Fotos aus dem Alltag

Die Stadt im Dämmerlicht, der Stumpf eines abgeholzten Baumes, ein aus der Ferne aufgenommener Umzugswagen vor einem Neubau – bei den Bildern die jetzt in der Frieda zu sehen sind, geht es nicht um Schönheit oder technische Perfektion. Sie zeigen den Alltag von Achim, Falko, Sina, Nobs und all den anderen, die sonst Tag für Tag mit dem Strohhalm in der Hand vor Einkaufszentren, an Straßenbahnhaltestellen und auf Märkten stehen, um mit dem Verkauf zumindest ein bisschen eigenes Geld zu verdienen.

Der 65-jährige Achim, der eigentlich aus Magdeburg stammt, hat in der Marienkirche ein Bild aufgenommen, das ein bisschen wie gemalt aussieht. Es zeigt den für das Erntedankfest geschmückten Altar, üppig beladen mit Kürbissen, Maiskolben, Äpfeln und Sonnenblumen. Achim zuckt die Schultern und sagt: „Das fand ich schön, der Tisch ist gedeckt.“ Ohnehin haben es ihm Kirchen angetan, obwohl er sich selber keinerlei Religion angehörig fühlt.

Ein weiteres Bild, das auch von ihm stammt, zeigt einen Obdachlosen, der in Reutershagen auf einer Parkbank liegt. „Kein guter Platz, für keinen Obdachlosen“, kommentiert Falko, der selber sechs Jahre lang auf der Straße gelebt hat. Auf Plätzen, die stark frequentiert sind, an denen viele Menschen vorübergehen, sei die Gefahr viel zu groß, im Schlaf angegriffen zu werden, erzählt er. „Da kann es passieren, dass da Jugendliche vorbeikommen, Dich ansprühen mit Graffiti oder Dich anstecken. Doch, das ist alles schon passiert.“ Als er selber obdachlos war, habe er darum versucht, nachts wach zu bleiben und lieber tagsüber zu schlafen.

Ideen für neue Projekte

Achim gesteht, dass er in seinem Leben schon mehrfach ganz unten war, sich dann aber immer wieder aufrappeln konnte und inzwischen sogar wieder ein festes Dach über dem Kopf hat. Die Fotoaktion zum Strohhalm-Jubiläum sei eine tolle Sache gewesen. Wobei er gerne noch viel mehr Bilder aufgenommen hätte. Sollte es irgendwann einmal eine Fortsetzung geben, schwebt ihm schon jetzt ein Projekt vor: „Ich würde gerne mal einen Obdachlosen einen Tag lang begleiten, fotografieren, was er erlebt, was er macht.“

Sein Anliegen: Er will zeigen, wie das Leben im Nachtasyl aussieht, wie zermürbend und wie traurig es ist, wenn man von anderen Menschen kaum wahrgenommen wird. Schon immer hat er sich gewundert: „Die Leute, die mit ‘nem dicken Auto zum Laden fahren, die gucken Dich überhaupt nicht an. Aber die Älteren, die, die selber jeden Cent umdrehen müssen, die geben sogar noch was ab.“

Straßenverkäufer sind nun stadtbekannt

Seit ein paar Tagen hängen an vielen Orten in Rostock Citylight-Poster, die Achim mit der Kamera vor der Nase zeigen, um für die aktuelle Ausstellung zu werben. Der Mann mit dem Schwarz-grauen kurzen Schopf blickt schelmisch durch die Gläser seiner Brille und erzählt, dass einige seiner Stammkunden ihn sogar schon um Autogramme gebeten haben. Der Mann winkt ab: „Ich kam mir vor wie‘n Fußballprofi, ich kam mir vor wie‘n Schauspieler.“ Er lacht und setzt kichernd hinzu: „Jetzt bin ich ein Star.“

Mehr zum Thema:

Obdachlose Frau singt in U-Bahn-Station - Video geht viral

"Schlimmste Zeit des Jahres": Kältehilfe bietet Obdachlosen wieder Notschlafplätze

Kreatives Köpfchen siegt beim Kreisfotowettbewerb

Von Katja Bülow