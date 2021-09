Rostock

Am Sonntag gehen die Läufer des 29. Citylaufs an den Start. Die OZ fasst die wichtigsten Informationen zusammen.

Hier geht’s lang

Die drei Kilometer lange Strecke startet am Neuen Markt und führt über Steintor, August-Bebel-Straße, Vögenteich, Beim Grünen Tor, Lange Straße, Universitätsplatz und Faule Grube wieder zurück zum Anfangspunkt. Während im letzten Jahr der Halbmarathon und der Staffellauf ausfallen mussten, können diese in diesem Jahr neben den Läufen über sechs und zehn Kilometer und dem drei Kilometer langen Kinder- und Familienlauf wieder stattfinden.

Wann geht es los?

Um 10 Uhr geht es mit dem Halbmarathon am Neuen Markt los. Der Zehn-Kilometer-Lauf startet nur fünf Minuten später am Grünen Tor. Um 13.15 Uhr zeigen die Kleinen beim Kinder- und Familienlauf, was sie draufhaben. Um 14 Uhr startet der Sechs-Kilometer-Lauf und weitere fünf Minuten danach treten die letzten Teilnehmer zum Staffellauf an.

Es gibt noch freie Plätze

Bisher haben sich 1500 Teilnehmer online angemeldet, aber es gibt noch freie Plätze: In diesem Jahr dürfen 2500 Läufer an den Start gehen. Das sind weniger als vor Corona-Zeiten, aber schon mehr als im letzten Jahr. Anmelden kann man sich am Freitag zwischen 12 und 18 Uhr, am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr oder am Sonntag ab 8 Uhr im Rathaus. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 2500 Startplätze.

Damit der Citylauf 2021 für alle ein schönes Lauferlebnis wird, haben die Organisatoren entschieden, die Teilnehmerzahlen anzupassen. „Wir gehen davon aus, dass die 2000er-Marke auf jeden Fall erreicht wird, schließlich soll das Wetter super werden“, so Veranstalter Roman Klawun von der Agentur Pro Event. Bis eine Stunde vor dem Start können die Läufer ihre Startnummern im Rathausanbau abholen.

Kein 3-G – aber dafür AHA

Da die Teilnehmerzahl die 2500 nicht überschreitet, benötigen die Läufer keinen 3-G-Nachweis, so Klawun. Dafür ist es aber umso wichtiger, die Hygiene-Regeln einzuhalten. Das gelte auch für die Zuschauer. Im letzten Jahr musste die Strecke weiträumig abgesperrt werden, doch in diesem Jahr sind Zuschauer wieder zugelassen und ausdrücklich erwünscht. Die Zahl ist nicht begrenzt. „Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr wieder entschärfter zugeht und unser Gesundheitskonzept vom Gesundheitsamt abgesegnet wurde“, meint der Veranstalter.

Unterhaltung und Verpflegung entlang der Strecke

Alle 500 Meter sind entlang der Strecke Aktionspunkte aufgebaut. Hier gibt es Erfrischungen für die Läufer und Unterhaltung in Form von Musik und Trommeln für Freunde, Familie und Unterstützer der Sportler. Organisiert werden diese von Sportvereinen, wie den Basketballern der Rostock Seawolves.

Auf dem Neuen Markt wird dann etwa eine Stunde nach dem Zieleinlauf des Gewinners die Siegerehrung des jeweiligen Laufes stattfinden. Geehrt werden jeweils die ersten Drei. Aber keiner der Läufer wird mit leeren Händen nach Hause gehen: Alle Teilnehmer bekommen eine Medaille sowie eine Urkunde.

Der Umwelt zuliebe

Seit 2015 ist der Rostocker Citylauf als CO2-neutral zertifiziert. „Wir rechnen auch dieses Jahr wieder mit einem Zertifikat, denn wir setzen auf Mehrweg und regionale Lieferanten“, so Klawun. Auch die Baumpflanzaktion „Mein Baum für Rostock“, die im letzten Jahr vom Citylauf-Verein ins Leben gerufen wurde, gibt es in diesem Jahr wieder. Damit soll ein Beitrag für eine nachhaltige Reduzierung von CO2 geleistet werden. Knapp 2000 Bäume sollen dafür jährlich gepflanzt werden. „Wir sind zuversichtlich, das Ziel zu erreichen. Bereits jetzt haben wir 1400 Bäume verkauft“, sagt der Veranstalter. Weitere Bäume können auch am Sonntag noch für fünf Euro am Neuen Markt erworben werden. Am 14. November sollen die Setzlinge dann in der Rostocker Heide eingepflanzt werden.

Sperrungen sind zu beachten

Ab 9 Uhr wird die Laufstrecke am Sonntag abgesperrt. In die Innenstadt kommt man aber trotzdem. Autos sollten die Strecke am besten weiträumig umfahren, doch die öffentlichen Verkehrsmittel fahren normal weiter. „Wir bitten auch die Teilnehmer, mit Bus oder Bahn anzureisen“, sagt Klawun. Umleitungen werden ausgeschildert und Zufahrten zu Parkhäusern und Hotels von Helfern und der Polizei reguliert. Um 16 Uhr sollen die Sperrungen dann wieder aufgehoben werden.

Von Kira Schmidt