Köstlichkeiten in der Manege - Streetfood-Markt in Rostock: Hier bekommen Sie am Wochenende tolles Essen serviert

Wochenende und Sie haben noch keine Idee, was zum Mittag auf den Tisch kommen soll? Dann ab in den Stadthafen. Im Zelt des Zirkus Fantasia sind am 3. und 4. Oktober jede Menge Leckereien zu haben – die OZ verrät, welche.