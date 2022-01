Streik: Filialen der Postbank in Rostock und Bad Doberan geschlossen

Rostock/Bad Doberan

Im Tarifkonflikt bei der Postbank sind am Freitag die Beschäftigten von insgesamt drei Filialen in Rostock und Bad Doberan in einen Warnstreik getreten. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck in den erst am Montag begonnenen Tarifverhandlungen für die zur Deutschen Bank gehörende Postbank erhöhen.

Verdi fordert für etwa 15 000 Beschäftigte sechs Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie. Zudem soll festgeschrieben werden, dass die Beschäftigten bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten dürfen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. Februar geplant.

Auch in Hamburg kam es in mehreren Filialen der Postbank zu Arbeitsniederlegungen, die sogar bis Samstag andauern sollen.

Von OZ/dpa