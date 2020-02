Rostock

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen sich am Dienstag in Rostock erneut auf massive Behinderungen einstellen. Bis Betriebsschluss fallen sämtliche Fahrten auf allen Straßenbahn- und Buslinien der RSAG und von Rebus aus. Schon am Montag rollte der Nahverkehr in der Hansestadt von 3 bis 10 Uhr nicht.

Ab etwa 3.00 Uhr traten die Mitarbeiter der RSAG in den Warnstreik, wie der Landesstreikleiter Karl-Heinz Pliete am Dienstagmorgen sagte. Rund eine Stunde später begann der Ausstand auch bei rebus.

Die erneute Aktion ist eine Reaktion auf die gescheiterte Tarifverhandlung. Diese endete am Montag wieder ergebnislos. Ein weiterer Verhandlungstermin ist noch nicht in Sicht.

Welche Linien sind betroffen?

Der Warnstreik betrifft alle Busse und Stadtbahnen zwischen 3 Uhr nachts am Dienstagmorgen und 3 Uhr nachts des Folgetags. Davon betroffen sind auch die beiden Nachtbuslinien F1 und F2.

Warum wird gestreikt?

Die Aktion ist eine Reaktion auf die erneut gescheiterte Tarifverhandlung am Montag. „Wir sind nun gezwungen, unsere Aktivitäten zu verstärken, damit der Kommunale Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern (KAV) seine starre Haltung überdenkt und uns erstens einen neuen Verhandlungstermin anbietet und dann ein verbessertes Angebot vorlegt“, so Karl-Heinz Pliete, Verhandlungsführer von Verdi Nord.

„Die Wirkung auf die Fahrgäste haben die Arbeitgeber nun zu verantworten, da sie sich in den Verhandlungen wenig kompromissbereit gezeigt haben.“

Worum geht es konkret in den Verhandlungen?

Die Gewerkschaft fordert für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Der Tarifvertrag soll demnach eine Laufzeit von einem Jahr haben. Hintergrund dieser Angleichung seien die nicht mehr akzeptablen Lohn- und Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West.

Die Arbeitgeber boten 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis zum 30. Juni 2020. Dies lehnte die Gewerkschaft ab.

Nach Verdi-Angaben liegt der Durchschnittsverdienst eines Busfahrers im Osten bei monatlich rund 2500 Euro brutto, im Westen seien es 250 Euro mehr. Laut Arbeitgeberseite bekommt die Mehrheit der Bus- und Straßenbahnfahrer in MV derzeit ein tarifliches Brutto-Grundgehalt von 2675 Euro im Monat.

Von RND/OZ/ewo/dpa